Elon Musk despide de nuevo a cientos de trabajadores de Twitter. Esta vez, por no contestar a una petición en fin de semana

Muchas de las cosas que han estado pasando dentro de Twitter después de que Elon Musk tomase las riendas de una de las principales redes sociales del mundo han sido conocidas gracias a filtraciones internas de trabajadores y trabajadoras hartos de la situación. Pues bien, Musk ha enviado un correo electrónico a los empleados de Twitter amenazando con demandar a las personas que filtren información confidencial a la prensa.

Concretamente, fue el pasado viernes cuando llegó un mail a los empleados: "si violas clara y deliberadamente el acuerdo de confidencialidad que firmaste al unirte a Twitter, aceptas la responsabilidad con todo el peso de la ley y Twitter te demandará inmediatamente por daños y perjuicios", decía este mail de Musk (también filtrado).

Lo rocambolesco, una vez más en esta tragicomedia, es que los empleados tenían hasta las 17.00 horas del sábado, día siguiente, para firmar un compromiso indicando que lo entendían.

Algunos empleados de Twitter no respondieron porque, según la información que se conoce, no revisaron su correo electrónico durante el fin de semana (también podría haber casos de gente que lo vio y no quiso responder).

El domingo, descubrieron que se les había cortado el acceso a los sistemas de Twitter. Se sabe que "más de 100 empleados" habían sido desactivados de Slack. No se conoce la cifra exacta.

Tras esto, se envió un segundo correo electrónico: esta vez, se pedía a los empleados que enviaran un correo electrónico al equipo de personal reafirmando su compromiso de respetar sus acuerdos de confidencialidad antes del 15 de diciembre de 2022 (es decir, la fecha límite sería mañana jueves). Es decir, quienes quedan, tienen hasta mañana para responder a un segundo mail.

Esta historia es similar a otro mail ultimátum enviado por Musk en que pedía a sus trabajadores compromiso de trabajar muchas horas y muy intensamente. Quienes no respondieron, miles, fueron despedidos de las mismas formas: viendo su acceso cortado a los sistemas. De todos modos, muchas de las personas que aceptaron estas condiciones también acabaron siendo despedidas sin explicaciones días después.

A todo esto, la periodista Zoë Schiffer que es una de las profesionales que suele conseguir estas informaciones de primera mano, dice que si eres un trabajador tecnológico y estás pensando en compartir información con los medios de comunicación, ¡tienes derechos!

If you're a tech worker considering sharing information with the media, you have rights! The Tech Worker Handbook is a good place to start, and note that all conversations with me and Casey can begin completely off the record: https://t.co/lf3kM5CZ8C