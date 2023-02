Elon Musk tiene un nuevo plan para ganar dinero con Twitter: cobrar 1.000 dólares por un verificado dorado

Desde que Elon Musk entrase en Twitter, muchos son los cambios por los que ha pasado esta red social. Una de las prioridades del magnate de Tesla era hacer más dinero con la red social y, para ello, vio viable cobrar por el check de verificación azul y recortar al máximo su plantilla de trabajadores, también en Europa.

Los despidos han sido masivos y eso se nota en ciertos problemas del sistema como el enorme aumento del spam o la falta de sistemas de regulación. La verificación, o Twitter Blue, en un principio fue un caos, tras el regateo del precio de este sistema, pero ya se ha ido estabilizando y ya hay muchos usuarios pagando por su verificación oficial.

Ahora se acaban de conocer dos nuevos planes para sacar dinero a los usuarios. Uno, según información interna filtrada (no está confirmada, pero ha sido publicada por fuentes como The Information o Matt Navarra que en todo el drama de Twitter han mostrado contar con muy buenos informantes internos de las novedades) sería cobrar 1.000 dólares al mes a quienes quieran contar con una verificación dorada.

Twitter is reportedly emailing businesses offering gold check mark verification for $1000 PER MONTH!



And affiliate account verification for $50 each per month pic.twitter.com/hohTPKLKdi