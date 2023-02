Elon Musk sentía que perdía impacto en Twitter y quería “arreglarlo”. Ahora sus tuits aparecen masivamente aunque no lo sigas

Me conecto anoche a Twitter y lo primero de todo que me aparece son dos publicaciones de Elon Musk. No lo sigo, pero me aparecía como sugerencia porque dos personas a quien yo sigo, sí tienen su “follow” para el magnate líder de Twitter. Aquí la captura de lo que me pasó ayer:

En dos segundos me sonó la flauta y lo comenté con mis compañeros de Genbeta: “hace unos días publicamos que Musk se quejaba de que sus tuis tenían poco impacto, acabó despidiendo al ingeniero que dijo que era porque sus publicaciones tenían menos interés y ahora me aparecen sus publicaciones como lo primero en mis noticias, ¿no será que han cambiado el algoritmo?”.

Pues efectivamente, mis sospechas están confirmadas. El mismo magnate lo ha hecho con un meme. En la imagen compartida por Musk, una chica le da de beber a otra casi a la fuerza. Y le ha puesto como nombre “los tuis de Elon” a la que ceba a la otra que ha sido designada como “Twitter”.

Muchas son las personas que han comentado en sus perfiles que la sección "Para ti" de Twitter está llena de publicaciones del magnate y de sus y de respuestas a tweets de Elon Musk. Y ayer de noche muchas vieron, al igual que me sucedió a mi, que es lo primero que nos aparece nada más entrar en la red social.

Aunque sean temas que no nos incumben ni relacionados con lo que solemos publicar, comentar o seguir (aunque Rihanna me parezca estupenda, no he seguido la SuperBowl ni su actuación, ni tampoco tengo interés en comentarios de Musk sobre él y sus amigos).

A finales de la pasada semana, los periodistas Zoë Schiffer y Casey Newton, de Platformer, que se dedican a filtrar mucha información interna de esta red social, se hacían eco de las quejas del multimillonario dueño de Tesla sobre el impacto de sus publicaciones. Reunió a varios ingenieros de su cada vez más mermada plantilla para analizar por qué, si tiene más de 100 millones de seguidores, sus tuits sólo reciben decenas de miles de impresiones.

Uno de los congregados en la sala dijo que, más que por la tecnología de Twitter (los empleados no han encontrado ningún problema con el algoritmo de la red social), sucede que el interés público por Musk esté cayendo, tras este año de idas y venidas desde que puso sobre la mesa crear su propia red o directamente hacerse con la propia Twitter. Y, de hecho, el trabajador le mostró un gráfico para ilustrar esta afirmación. El ingeniero fue despedido de inmediato.

Tras esto, durante el fin de semana, el CEO de la firma dijo en su perfil que lo que él dice que es un problema, se estaba solucionando. Según Musk, había un problema de "visibilidad" y el 95% de sus tuits no estaban "siendo entregados".

Según él, el sábado fue un largo día de trabajo en la sede de Twitter solucionando esto. Y, parece ser, que su supuesto arreglo es llenar nuestro feed de sus publicaciones, aunque no nos importen.

Long day at Twitter HQ with eng team



Two significant problems mostly addressed:



1. Fanout service for Following feed was getting overloaded when I tweeted, resulting in up to 95% of my tweets not getting delivered at all. Following is now pulling from search (aka Earlybird).… https://t.co/oMW54chhRz