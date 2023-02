Elon Musk quiso investigar por qué tiene menos impacto en Twitter. Despidió al ingeniero que le dijo que interesa menos

Una de las nuevas obsesiones de Elon Musk, el CEO de Twitter, es conocer por qué sus tuis tienen ahora mucho menos impacto que hace un tiempo. Llegó a poner su cuenta en privado hace unos días para ver si aumentaba su audiencia (ya sabes, si tienes perfil público la gente puede leerte aunque no te sigan).

Made my account private until tomorrow morning to test whether you see my private tweets more than my public ones