Elon Musk ha roto otra limitación histórica de Twitter: llegan los tuits de 4.000 caracteres, si pagas

Es habitual referirnos al formato de publicación de Twitter como 'microblogging', una referencia a su límite de caracteres (inicialmente, de 140) en un momento en el que la principal alternativa de publicación online eran los blogs, que permitían publicaciones 'de formato largo'. Después de aquello llegó la ampliación a 280 caracteres en 2017... y, desde hoy, se podrá decir que Twitter ya sólo es una red de microblogging para los usuarios de cuentas gratuitas.

Efectivamente: llegan cambios a la red social y, como tantas cosas desde la llegada de Elon Musk, lo hacen de la mano de Twitter Blue, el modelo de suscripción de la plataforma. Lo han anunciado hace unas horas, con un tuit que empezaba así:

need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE