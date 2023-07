De CEO de Squad a dormir en las oficinas de Twitter para cumplir las exigencias de Elon Musk: así lo vivió esta exempleada

Desde que Elon Musk se encuentra al frente de Twitter, la plataforma ha cambiado drásticamente tanto a nivel interno como en cuanto a la percepción de los usuarios, y no precisamente hacia bien. De hecho, por cambiar ha cambiado hasta el nombre de la plataforma, siendo 'X' el nombre escogido para la transición a esa 'superapp' que tanto desea el magnate.

Quizás uno de los cambios menos agradecidos en su etapa como máximo responsable fue cuando realizó una serie de despidos masivos donde miles de empleados perdieron su trabajo en la red social. A pesar de cumplir con las exigencias de su jefe, Esther Crawford, quien se hizo viral en la plataforma por subir una fotografía de ella misma durmiendo en la oficina, fue posteriormente despedida y meses después rompe su silencio para hablar de aquella tortuosa experiencia.

Recordemos que Crawford fue CEO de la startup Squad, la cual fue adquirida en 2020 por Twitter y poco después acabó siendo la responsable de Twitter Blue, la suscripción de la red social. Para cumplir con los imposibles plazos de Musk, Crawford dormía hasta en la oficina, todo para acabar siendo despedida al poco tiempo.

Aprovechando las nuevas características de la plataforma, ha escrito un extenso tuit y leído en voz alta esas palabras en un vídeo para dejar constancia de su experiencia en la compañía, comparando la era pre-Musk con la que le tocó vivir después.

A pesar de haber mencionado la gran labor de muchos de sus compañeros, entre ellos de Kayvon Beykpour, antiguo responsable de producto, Crawford admite que a veces sentía que las cosas "estaban unidas con cinta adhesiva y pegamento". Todo se acabó descontrolando cuando Musk ascendió a ser el máximo responsable de la compañía:

Crawford también arrojó algo de luz sobre el proceso de tomar decisiones de Elon Musk. Aunque pensó que podía ayudarle a tomar mejores decisiones, la tendencia de no escuchar a veces a su equipo le dejó perpleja:

Like seemingly everyone on this app I have plenty of opinions about Twitter > X and figure now is a good time to open up a bit about my experience at the company.



I tweeted for years into the void for the love of it like many of you, but after selling my startup to Twitter in… pic.twitter.com/bw7CHhk0Xg