Le compró al creador de Twitter su primer tuit en NFT por 3 millones de dólares y quiso revenderlo por 48. Solo le ofrecen 4.000

Hace un año Bill Gates cargaba contra los NFT, diciendo que "se basan al 100% en la teoría de que siempre hay alguien más tonto [a quien vendérselos]" y esa afirmación se unía a otra que hablaba de que en las criptomonedas solo merecía la pena invertir si tienes muchísimo dinero y, por tanto, menos que perder (porque si lo pierdes seguirás teniendo dinero).

"Mi opinión al respecto se resume en que, si tienes menos dinero que Elon (Musk), probablemente deberías tener cuidado [con las criptomonedas]".

Pues bien, ahora tenemos la noticia de que el primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter (ahora propiedad de Elon Musk y recientemente bautizada como X) se vendió a modo de NFT por 2,9 millones de dólares. Y ahora vale casi nada.

Fue en marzo de 2021, cuando Dorsey preguntó un fin de semana a sus seguidores, "¿quieres comprar este tuit?" y puso a la venta su primer mensaje publicado a través de Twitter en 2006 (donde decía "Just setting up my twttr"),en forma de token no fungible (NFT). Esto dio paso a una subasta millonaria a través de la web Valuables, lanzada tres meses antes para vender tuits usando estos mecanismos de NFT.

Quién compró este tuit

El criptoempresario de origen iraní Sina Estavi fue quien compró el primer tuit del fundador de Twitter Jack Dorsey en forma de NFT por 2,9 millones de dólares en 2021. Si miras en la web de la subasta, esta estuvo muy reñida y diversos "inversores" apostaron por este NFT.

Actualmente (mientras escribo este artículo y lo miro en la web de OpenSea, todo puede cambiar si alguien ofrece más) la oferta más alta para el NFT es 2 ETH, es decir 3.703 dólares.

Captura de pantalla de la subasta de Jack Dorsey en 2021

Además, por si esto fuera poco, Estavi parecía estar convencido de su buena inversión ya que colgó el NFT en la famosa web de subastas de estos activos OpenSea y pedía 48 millones de dólares. La primera subasta en primavera de 2022 celebrada por el criptoempresario atrajo solo 6.800 dólares. Ahora es peor.

En el momento de la compra, Estavi vinculó el valor del NFT a su singularidad y su asociación con una empresa valiosa como Twitter. El pasado mes de abril volvió a intentarlo y la oferta más alta que recibió en la puja fue de 0,09 ETH (277 dólares al cambio actual).

Imágenes | Xataka y captura de pantalla de Valuables