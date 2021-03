Jack Dorsey vende el primer tuit de la historia como NFT: así es la nueva tendencia con la que el arte puede cambiar para siempre

En los últimos días, una tendencia nueva ha llamado la atención en Twitter. La venta de cryptoarte y de tuits que, gracias a la tecnología blockchain y en especial a los tokens no fungibles (NFT) se están vendiendo a través de la red social. Y más curioso aún es que Jack Dorsey, el creador de la red social, está vendiendo un tuit suyo y la puja ha llegado a los 2,5 millones de dólares (y aún no ha finalizado).

Dorsey preguntó este fin de semana a sus seguidores, "¿quieres comprar este tuit?" y puso a la venta su primer mensaje publicado a través de Twitter en 2006 (donde decía "Just setting up my twttr"),en forma de token no fungible (NFT). Esto dio paso a una subasta millonaria a través de la web Valuables, lanzada hace tres meses para vender tuits usando estos mecanismos de NFT.

Mirando la subasta parece que el CEO ya había abierto esta puja hace unos meses, pero el hecho de que Dorsey decidiese tuitear esta información en su perfil el sábado, atrajo toda la atención de los usuarios. Tanto que llegó a la oferta de dos millones de dólares por parte de Justin Sun, el CEO de Tron. A día de hoy, lunes 8 de marzo, la cifra ha aumentado hasta los 2,5 millones.

Aunque se venda, la publicación seguirá en la red social aunque será propiedad de quien más puje en la subasta. En 2020 se vendieron algo más de 400 tuits a través de dicha plataforma, y se ofrecieron 75.000 dólares en total en esas subastas.

También se está usando para vender arte

Ayer mismo, nuestro compañero Toni Castillo compartía en su perfil de Twitter cómo un NFT de Jack Butcher, una frase de Michelangelo animada, empezó ofreciéndose por 1.618 ETH en @withFND y ha terminado vendido por 33.888, algo más de 57.000 dólares en el momento de la compra, después de una subasta que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana.

Este NFT de @jackbutcher, una frase de Michelangelo animada, empezó ofreciéndose por 1.618 ETH en @withFND.



Qué es el NFT

Los NFT se crearon inicialmente en la blockchain Ethereum (ETH), ahora ahora sin embargo, están disponibles en muchas otras blockchains, como EOS, TRON y NEO, y tienen muchos casos de uso. Los NFT pueden representar coleccionables digitales, obras de arte o activos del juego.

No hay dos NFT que sean iguales. Son activos digitales únicos. A diferencia de la gran mayoría de criptomonedas que existen, no han sido diseñados para operar como dinero. Un NFT puede considerarse como un token coleccionable asociado con algún artículo en particular.

Por ejemplo, un método fungible es un euro. Puedes cambiar este euro por otro euro diferente pero te quedarás con el mismo valor. Un token no fungible es un coleccionable único y si lo cambias por otro NFT obtendrás algo diferente a lo que tienes. Un bien no fungible es algo con un valor diferente y único. Puedes intercambiarlo por otro NFT pero nunca obtendrás exactamente lo mismo.