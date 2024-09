Al youtuber más grande del mundo se le filtra un documento interno que contiene la fórmula del éxito de YouTube. Ya no hay secretos

Desde que existe la posibilidad de crear contenido en YouTube para ganar dinero y convertirlo en una profesión, siempre hemos pensado que no hay una fórmula milagrosa para tener éxito en la plataforma. A fin de cuentas, existen muchísimos factores por los que puede o no generar repercusión un vídeo o una creación artística. Sin embargo, una plataforma como YouTube está gobernada por una serie de algoritmos, por lo que si sabes jugar a su juego, al menos sabrás que si el vídeo no convence no será por un factor que tenga que ver con la plataforma.

Para el youtuber más grande del planeta, la plataforma no tiene secretos. Y es que MrBeast y su equipo invierten muchísimo tiempo en generar nuevas ideas que atraigan al público para después reinvertir todo lo ganado en nuevas formas de entretener y ayudar a la gente a través de su proyecto filantrópico.

Un documento que da pistas de lo que hay en la mente de MrBeast

Ahora conocemos más pistas de cómo trabaja el equipo de MrBeast, ya que recientemente se ha filtrado un documento interno que presuntamente la compañía envía a los nuevos trabajadores que se suman a las filas de su equipo de producción.

En el PDF, escrito por el mismo Jimmy Donaldson (MrBeast), se ve reflejado el espíritu y deseo del youtuber por hacer que las cosas funcionen y romper el hielo para destensar a los nuevos que se unen a su equipo. Sin embargo, también nos revela trucos muy esclarecedores sobre el comportamiento de la plataforma a la hora de publicar un vídeo y cómo el equipo de MrBeast interpreta y analiza los datos para generar toda la repercusión posible con el vídeo.

En el documento se muestran algunas recomendaciones del propio MrBeast a la hora de publicar y monetizar un vídeo, así como su interés por el hecho de realizar finales abruptos para sus vídeos con el fin de mantener la retención, una fórmula que le ha valido para monetizar sus vídeos de la forma más óptima posible.

Además de ello, Donaldson reitera en el documento que no ha echado a nadie de su equipo “por cagarla”, sino que siempre ha confiado en que los errores son necesarios para que la persona aprenda. Eso sí, parece que no aguanta las excusas, por lo que si la cagas en su equipo, más te vale tomar responsabilidad si quieres tener a Jimmy contento.

Sobre la fórmula de sus vídeos, en el documento desgrana minuto a minuto cómo debe de ser un vídeo para poder publicarse en el canal de MrBeast:

Primer minuto : “Obviamente, es el más importante para enganchar al espectador (una buena iluminación es crucial para este segmento)”.

: “Obviamente, es el más importante para enganchar al espectador (una buena iluminación es crucial para este segmento)”. Minutos 1 a 3 : “Esta parte es una ‘transición de la expectación a la ejecución’ (se debe mostrar mucho progreso en la línea argumental, como lapsos de tiempo)”.

: “Esta parte es una ‘transición de la expectación a la ejecución’ (se debe mostrar mucho progreso en la línea argumental, como lapsos de tiempo)”. Minuto 3 : “Reenganche (contenido de ‘gran interés que se ajusta a la historia y hace que la gente quede realmente impresionada’; suele ser un espectáculo cuya producción requiere mucho tiempo y dinero)”.

: “Reenganche (contenido de ‘gran interés que se ajusta a la historia y hace que la gente quede realmente impresionada’; suele ser un espectáculo cuya producción requiere mucho tiempo y dinero)”. Minutos 3 a 6 : “Planificar ‘el contenido más importante y emocionante que también es muy sencillo’ (cambios de escena rápidos que resultan muy estimulantes)”.

: “Planificar ‘el contenido más importante y emocionante que también es muy sencillo’ (cambios de escena rápidos que resultan muy estimulantes)”. Minuto 6 (y resto del vídeo): “Otro reenganche en este punto (cualquier espectador que llegue hasta aquí está ‘superinvolucrado en la historia’ y probablemente terminará de verlo para ver la recompensa)”.

La intención de este documento para Donaldson es hacerles ver a los nuevos la ‘visión’ que tiene de su proyecto, ya que cada vez son más los que se unen a sus filas y ya no tiene el tiempo que solía tener con los demás para estar cerca de él y tomar inspiración. En sus 36 páginas de documento explica qué es lo que se necesita para crear buen contenido y qué se requiere para tener éxito en su equipo.

“Tu objetivo aquí es hacer los mejores vídeos de YouTube posibles. Ese es el objetivo número uno de esta productora. No es hacer los vídeos mejor producidos. No es hacer los vídeos más divertidos. No es hacer los vídeos más atractivos. Ni los vídeos de mayor calidad. Se trata de hacer los mejores vídeos de YouTube posibles”, se puede leer en el documento.

“Sólo se buscan ‘jugadores A’, que sean ‘obsesivos, aprendan de los errores, entrenables, inteligentes, no pongan excusas, crean en Youtube, vean el valor de esta empresa y sean los mejores del maldito mundo en su trabajo’”, explica.

“Soy joven y seré el primero en admitir que no soy perfecto. Te prometo que ni una sola persona en este planeta quiere que tengamos éxito más que yo, y por mucho que trabajes nunca invertirás más tiempo en esta empresa que yo, pero no puedo prometerte que siempre tendré razón”, aseguraba en el documento.

MrBeast tiene unos 315 millones de suscriptores en YouTube actualmente, lo que le convierte en el canal independiente con más suscriptores de la plataforma. Su viralidad es de otro mundo, y sus vídeos se han convertido en grandes fenómenos donde se invierte mucho dinero para intentar conseguir que el siguiente sea todavía más sorprendente que el anterior.

