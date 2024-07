"Somos insignificantes": Ibai opina sobre la casi nula aparición de los youtubers hispanohablantes en el vídeo de MrBeast

Hace unos días pudimos ver finalmente el ansiado último vídeo de MrBeast, el cual el creador de contenido llevaba un tiempo promocionando. En el vídeo, el youtuber y filántropo reúne a otros 50 creadores de contenido para competir por hacerse con un premio de 1.000.000 de dólares que se llevará un suscriptor aleatorio del ganador. Para ello tienen que superar numerosas pruebas, convirtiéndose en un auténtico battle royale de youtubers para hacerse con la victoria.

En el vídeo, que ya acumula más de 130 millones de reproducciones en el momento de haber escrito el artículo, podemos ver figuras de talla mundial como Kai Cenat, Speed o Logan Paul, entre muchos otros. Sin embargo, también han hecho aparición otros conocidísimos creadores de contenido hispanohablantes. Ibai, Rubius, Quackity o Spreen fueron solo algunos de los nombres.

La escasa aparición de los youtubers hispanohablantes en el vídeo de MrBeast

A pesar de que la comunidad hispanohablante quiso ver cómo se desenvolvían sus creadores de contenido favoritos en las pruebas, todos ellos aparecieron durante muy pocos segundos en un vídeo de más de 40 minutos de duración. Ni siquiera Rubius, que fue el que más aguantó durante las pruebas, tuvo demasiada presencia en pantalla. Ibai lo tiene claro, y es que en comparación con los youtubers norteamericanos, los creadores de contenido españoles son “insignificantes”.

El propio Ibai Llanos tuvo una charla de reflexión sobre el tema con sus seguidores en Twitch durante la presentación de Mbappé en el Santiago Bernabéu. Si bien el nuevo fichaje del astro francés acaparó toda la atención del creador de contenido, también tuvo un buen momento para hablar acerca de su aparición en el último vídeo de MrBeast.

En su reflexión, donde valora la experiencia vivida como participante en el vídeo, también admite que, en caso de repetirse otro evento igual, repetiría sin dudarlo. No obstante, también entiende que MrBeast no haya sacado en pantalla demasiado a los creadores de contenido hispanohablantes, ya que no tienen la repercusión que tienen el resto.

"En el vídeo de MrBeast me sentí muy bien, es una experiencia que repetiría, obviamente hemos salido muy poco, pero también tenéis que entender, es una realidad que nosotros realmente, comparados con los youtubers y streamers norteamericanos, o yo lo veo así a nivel personal, somos insignificantes. Al final los españoles somos para ellos, no sé si tercermundistas, pero somos gente que no saben ni donde está España, que se creen que los argentinos, españoles, mexicanos y guatemaltecos son todos mexicanos, para ellos somos todos lo mismo y no nos conocen. Que no lo digo por ellos o por los participantes, pero es verdad que como youtuber español soy muy insignificante", comentó Ibai.

Ni siquiera en su espectacular partida de jenga con Kai Cenat vimos siquiera más de unos pocos segundos a Ibai. Lo mismo ocurrió con Rubius, que a pesar de ser uno de los que más aguantó, tampoco le vimos en muchos más momentos. Sin embargo, el tono de Llanos respecto al tema no es incriminativo. Y es que también entiende que es muy difícil contentar a todas las comunidades en un concurso de tres días de duración.

"Lo que me sorprendió es ver a Rubius, para lo bien que lo hizo, también salió bastante poco. No somos tan relevantes, luego me sorprende porque hubo gente que decían no hemos hablado con el resto, solo que no nos han sacado. También os digo, es difícil para MrBeast hacer este vídeo. Tiene que cortar muchas cosas, grabó tres días enteros... Es verdad que Spreen ni habla en el vídeo, la fumada que le pegan es espectacular. Yo por lo menos me he visto con mi voz chilena. Nosotros al final no somos Logan Paul, KSI, Speed... Hacemos lo que podemos. Sinceramente repetiría la experiencia, aunque haya que ir a Estados Unidos".

El último vídeo de MrBeast, en lo que respecta a cifras, ha sido todo un éxito (como cabía esperar). Además, recientemente el creador de contenido rebasó la cifra de los 300 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en el canal con más suscriptores de toda la plataforma.

