“Hubo un momento en el que pensé en pirarme": IlloJuan regresa a Twitch y expresa su difícil situación en estos dos meses

Tras dos meses de parón, IlloJuan vuelve a las cámaras a través de su canal de Twitch. Su dolorosa ruptura con Masi le obligó a darse un tiempo de reflexión y a tomarse unas más que merecidas vacaciones. El malagueño regresó a Twitch con una sesión de más de cuatro horas de directo poniendo al día a sus seguidores acerca sus últimas vivencias y situación actual.

Una pequeña porción de la charla con sus seguidores también la dedicó a expresar brevemente cómo se sintió tras la situación vivida, momento en el que hasta se replanteó si continuar en la plataforma. Afortunadamente para sus seguidores, ese día aún no ha llegado, por lo que se podría decir que Juan Alberto regresa a Twitch con muchas novedades que llegarán próximamente a su canal.

IlloJuan vuelve a Twitch por todo lo alto

El regreso de IlloJuan a Twitch volvió a caldear el ambiente en la plataforma. Y es que durante su charla, el streamer malagueño habló acerca de algunas de las cosas que se le pasaban por la cabeza en lo referente a su carrera como creador de contenido. Lógicamente, no está viviendo una situación fácil, por lo que en estos momentos es completamente normal que a uno se le pasen según qué cosas por la cabeza para intentar encauzar su vida.

Durante la charla, el streamer comentó que estuvo a punto de dejarlo todo. “Hubo un momento en el que pensé en pirarme. Pirarme, rollo me dedico a otra cosa. Me piro. Por suerte es un pensamiento que me duró poco. Me duró unos días,” confesaba el streamer a sus seguidores.

Esta situación no le ha impedido al creador de contenido a vivir un verano envidiable, tanto con sus amigos de la infancia, como con sus amigos de profesión. Y durante este merecido descanso, el streamer tuvo tiempo para desconectar de todo y reflexionar sobre el rumbo que tomaría su carrera a partir de ahora.

Para la suerte de sus seguidores, IlloJuan regresa por todo lo alto y con muchas novedades en su canal. Por un lado, ha anunciado que estrenará pronto un nuevo canal en Twitch dedicado a ofrecer su contenido las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Se llama CineIllojuan, y la premisa es la misma que la de su pasado ‘cine de verano’, es decir, que los usuarios tengan contenido emitiéndose siempre en Twitch mientras el streamer no se encuentra en directo.

Además de ello, también ha dejado caer multitud de proyectos de los que aún no puede hablar, por lo que también ha tenido tiempo para trabajar durante este tiempo detrás de las cámaras en hacer que su regreso en la plataforma se encuentre a la altura.

El streamer no ha garantizado un ritmo regular a la hora de emitir directos en la plataforma. Y es que, tal y como nos ha tenido acostumbrados durante los últimos meses, posiblemente lo tendremos en Twitch durante 2 o 3 días a la semana (como mucho). Está claro que el malagueño quiere tomárselo con calma y frenar un poco tras años de incesante contenido.

