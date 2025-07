El nuevo control a pisos turísticos de Airbnb y Booking encuentra más de 22.000 que alquilaban pero no cumplían la ley

Desde el pasado uno de julio es obligatorio es España lo que se ha bautizado como "ventanilla única". Esto se traduce a que quienes tengan pisos de alquiler de corta estancia necesitan un número identificador que facilitan los Registradores de la Propiedad para ayudar a las autoridades a llevar más control sobre este tipo de alojamientos.

Todos los propietarios que lo solicitan reciben un código inmediato de carácter provisional y después, tras días o semanas ya reciben el definitivo, o no. Y ahora se ha dado a conocer que muchos son los alojamientos que estaban publicados en webs como Airbnb y Booking que no pueden acceder a este nuevo número, porque están funcionando sin otros requisitos necesarios.

José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores, ha dado información ahora a este respecto contando por qué muchos pisos turísticos no han recibido el nuevo número, esencial para seguir anunciados en las mencionadas webs.

Principales motivos para denegar el permiso

Hasta esta semana se han denegado más de 22.000 peticiones y recibido más de 260.000 solicitudes. Estas se han denegado porque esos alquileres no estaban cumpliendo con la normativa básica.

Entre motivos más numerosos en las revocaciones, los registradores detectan tres principales: que la vivienda turística no cuente con la licencia pertinente, que no cuente con la aprobación de la comunidad de propietarios que muchos lugares exigen o que se trate de una vivienda de protección, que no puede destinarse a un fin que no sea la residencia habitual, según han recogido desde la web Idealista.

Concretamente, explican desde el Colegio de Registradores que en casos en los que piden más documentación a los propietarios, entre lo más común está no aportar la licencia de la vivienda turística o la declaración responsable o que la comunidad de propietarios donde se ubica el inmueble todavía no haya decidido si los vecinos pueden o no destinar una vivienda al alquiler turístico.

Lugares con más peticiones

Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha dado información de los lugares donde más personas han solicitado este código, teniendo en cuenta la población del lugar (es decir, en comparación y no en número absolutos).

El pasado 30 de junio, el propio Ministerio recordaba que desde el pasado 2 de enero, se han registrado un total de 215.438 solicitudes para la obtención del Número de Registro del Alquiler.

A partir del martes, 1 de julio, este código es obligatorio para poder operar en plataformas en línea transaccionales con alquileres turísticos o de temporada, diferenciando si lo son por habitaciones o por vivienda completa, entre otros alojamientos de corta duración y que conlleven una remuneración económica.

El 78,87% de las solicitudes son para alquileres turísticos (169.908) y el resto, el 21,13%, para el alquiler de temporada (45.529).

Andalucía, Baleares, Canarias, Catalunya y Comunitat Valenciana concentran el 82,22% de las solicitudes activas alquiler turístico. Esto supone que más de tres de cada cuatro solicitudes de números de registro destinados al alquiler turístico se concentran en estas cinco comunidades autónomas.

