El Gobierno exige a Airbnb quitar 65.000 anuncios de alquileres en España. No cierra las viviendas al turismo, solo el anuncio

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 acaba de anunciar esta mañana que le ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios "ilegales", según el propio Ministerio, de viviendas turísticas alojados en su plataforma.

El Ministro Pablo Bustinduy insta, así, a la filial en Irlanda, que es donde Airbnb tiene su sede europea, a quitar de su plataforma un total de 65.935 anuncios "al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos".

Desde el Gobierno dicen que los mencionados anuncios vulneran la normativa de las diferentes comunidades autónomas. Cabe recordar que, entre las medidas del Gobierno para poner coto a los alquileres masivos de pisos turísticos, hace unos meses se anunciaba un rastreo a todos los anuncios en Airbnb y Booking con una empresa de estadísticas.

Esto no supone en la práctica un cierre de esas viviendas como alquiler temporal, sino que Airbnb no puede anunciar esos lugares por no cumplir con ciertas normas existentes desde el Ministerio de Consumo y presente en la normativa autonómica.

Las razones para cerrar los anuncios de estas viviendas

Desde la Dirección General de Consumo argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb.

La primera es que esos anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas y que "supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada".

En segundo lugar, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de quienes arriendan. Es decir, que no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

Finalmente, la tercera razón es que los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.

En todos los casos, además, como concretan desde el Ministerio, se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales.

El Tribunal dio la razón al Ministerio

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo explica que ya ha enviado tres resoluciones en los últimos meses a la empresa, los cuales ordenan la retirada de un total de 65.935 anuncios de viviendas turísticas. A esto, Airbnb recurrió en tribunales la acción de Consumo.

Ahora un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la primera resolución respalda la iniciativa del Ministerio que dirige Bustinduy. En respuesta a lo impuesto por el Ministerio el TSJ insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos "de manera inmediata".

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

El pasado mes de marzo, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo entregó al Ayuntamiento de Madrid un listado detallado con los anuncios de 16.335 viviendas turísticas, de las que solo 1.131 tenían licencia y daba las direcciones de los más de 15.000 que no tienen el permiso correspondiente. Un mes antes, se publicaba que, según los datos del Ayuntamiento, se calcula que solo un 7% del total de pisos anunciados en la capital de España son legales.

