El CEO de Airbnb: "No le veo valor a que la gente esté siempre en la oficina". Tiene otros trucos para que la gente trabaje "duro"

En abril de 2022 el CEO de Airbnb, Brian Chesky, enviaba un e-mail a sus empleados explicando que Airbnb era oficialmente una empresa donde los empleados pueden vivir y trabajar desde cualquier sitio, sin penalizaciones salariales. Él mismo había estado desplazándose a lo largo y ancho de los EE.UU., viviendo en ubicaciones disponibles en su propia plataforma. Y es que, incluso, Airbnb cambió en su plataforma para centrarse también en ofrecer espacios destinados a nómadas digitales.

A pesar del empeño de muchísimas empresas y entidades públicas de meter a la gente en las oficinas, muchas veces a la fuerza y sin el consentimiento de sus trabajadores, Airbnb mantiene el teletrabajo.... aunque en realidad es híbrido. El directivo acaba de participar en un podcast para contar cómo está avanzando.

"No he encontrado un gran valor en que la gente esté en la oficina todo el tiempo", ha dicho Chesky en una entrevista (es decir, que no le ha conseguido ver sentido a la necesidad de ir a la oficina a diario), y agregó: "Lo que quiero es que la mayoría de la gente venga a la oficina de San Francisco, pero no puedo lograr que todos se muden aquí a San Francisco, y no puedo lograr que vuelen aquí todas las semanas". El CEO sí ve "muy valioso que la gente esté en la oficina a veces".

Y es que, explica que el modelo de trabajo está siendo el siguiente: La mayoría de los empleados de Airbnb trabajan en San Francisco, dice Chesky. Airbnb insta a empleados que viven fuera del estado o del país a la oficina de San Francisco una vez al mes para reuniones en persona.

Cómo funciona el trabajo híbrido en Airbnb

Desde que Airbnb introdujo su función Live and Work Anywhere, aproximadamente el 20% de los empleados se han mudado a otros estados dentro de Estados Unidos, más allá de California o están en el extranjero. Según Forbes, Airbnb tiene 6.907 empleados, aunque no hay información si hay trabajadores en España.

Chesky llama a la semana de regreso a la oficina una "semana de reunión" en la que Airbnb coordina que todos estén juntos en San Francisco. El enfoque está en la colaboración y según sus palabras, algunos empleados vienen por un par de días mientras que otros trabajan en persona toda la semana. Lo que no especifica es con gente que viva fuera de Estados Unidos si tienen la capacidad de ir a la oficina una semana cada mes.

La empresa paga el transporte, avión, para los que viven fuera y deben volver a San Francisco una vez al mes. Dice Chesky que merece la pena: "Nos ahorramos dinero al necesitar un espacio más pequeño, porque no vienen miles de personas cinco días a la semana. Y vale la pena. Puede que incluso valga más la pena que el costo anterior. Solo trasladamos en avión a quienes no están en San Francisco".

"Hay otras formas de que trabajen duro"

Al mismo tiempo, Chesky ha relacionado ir a la oficina con obligar a la gente a trabajar más bajo control (algo que han analizado ampliamente expertos en el tema). Y ha dicho al respecto Chesky que la forma de hacer que un equipo trabaje más duro no es obligándolos a trabajar en persona desde la oficina, sino estableciendo fechas de entrega y metas rigurosas.

"Si quieres que un equipo trabaje más duro, no los obligues a venir a la oficina, dales una fecha límite loca y revisa su progreso cada semana", dijo Chesky. "Así es como los haces trabajar más duro, no estando en la oficina".

Chesky, como explican desde el podcast, ha compartido su filosofía poco convencional de empleado, lo que él llama "la falacia de la autonomía". El entrevistador recuerda haber leído que Chesky no cree que la mayoría de los empleados quieran autonomía aunque sí considera importante empoderar a los empleados.

Explica que, aunque sí le gusta tener a toda su plantilla junta, el talento está repartido. "A menos que todos tus empleados vivan en un radio de 30 minutos de viaje, tienes que limitar tu contratación a un grupo de talentos muy reducido". U otra opción sería tener muchas oficinas en todo el mundo para poder obligar a toda la plantilla a ir a un despacho.

"Tenemos metas muy rigurosas. Tenemos una gestión del rendimiento muy rigurosa. Si quieres que un equipo trabaje más duro, no los hagas venir a la oficina, dales una fecha límite loca y revisa su progreso cada semana. Así es como logras que trabajen más duro, no estando en la oficina".

El CEO ha cambiado de opinión sobre las oficinas

A pesar de sus palabras, no hay que olvidar que en el pasado, Brian Chesky había anunciado que los empleados podían trabajar desde casa para siempre, afirmando que la oficina es una "forma anacrónica" y "de una era predigital". En una entrevista para Time en el año 2022, dijo que "la oficina como la conocemos se acabó".

También explicó por qué cree que el modelo híbrido de tres días en la oficina es defectuoso. Afirmaba que trabajar en la oficina es ahora una reliquia del pasado. En una entrevista para The Leadership Brief de Time publicada el domingo, Chesky dijo que cree que la oficina es "una forma anacrónica" que es "de una era predigital".

Sus comentarios se producen después de que Airbnb anunciara a principios de esta semana que permitirá a los empleados trabajar de forma remota para siempre sin recortes salariales, citando la capacidad de ampliar su grupo de talentos y señalando que la empresa tuvo su período de dos años más productivo de su historia trabajando de forma remota.

En su entrevista reconoció que todavía habrá alguna necesidad de oficinas, pero concluyó que "la oficina tiene que hacer algo que una casa no puede hacer"."La gente seguirá yendo a las oficinas, pero será con diferentes propósitos, como espacios de colaboración", dijo.

Imagen | Foto de Benjamin Child en Unsplash

