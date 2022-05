Airbnb cambia para adaptarse al teletrabajo: ahora permite buscar qué tipo de casa quieres más que por destino

Airbnb ha anunciado grandes cambios en la forma en la que ofrece sus servicios a los clientes. A partir de hoy, podrás buscar alojamientos desde diferentes criterios más allá de la ubicación o el lugar de destino. La empresa, que quiere remontar en el mercado después de una pandemia que le ha dejado muchas secuelas, presenta nuevas maneras para que puedas buscar tu casa de destino.

Teniendo en cuenta que la gente ya no solo viaja por vacaciones, sino que muchas veces el teletrabajo nos da la libertad de ir pululando de un lugar a otro, la empresa ha querido repensar su estrategia de futuro.

La que arrancó como una empresa de consumo colaborativo, hasta acabar siendo un negocio al más puro estilo tradicional en el sector del ladrillo, ahora busca adaptarse a nuevas formas de vida que han llegado tras la Covid-19: "la gente tiene más flexibilidad sobre el lugar en el que viven y trabajan, por lo que hemos diseñado una nueva forma de buscar con las categorías de Airbnb", han dicho desde la empresa.

Aquí te resumimos cómo son las nuevas funciones de Airbnb y lo que dice Nate Blecharczyk, cofundador y director de estrategia, al respecto de estas novedades.

Búsqueda por categoría de alojamiento

Teniendo en cuenta que ahora las formas de viajar han cambiado para muchas personas, puede haber mucha gente que busque una casa donde pasar una temporada, según cómo sea esta casa y no tanto de acuerdo al lugar de destino.

Por ello, ahora hay 56 categorías sobre qué te gustaría que tuviera una casa tanto dentro como en su entorno. Por ejemplo, que tenga piscina, que sea una casa diminuta, que sea una cabaña, una granja, una mansión o una casa de lujo, entre muchas otras.

Dentro de las categorías también puedes elegir el tipo de entorno: playas, el desierto, alguna ciudad icónica, una isla, frente al lago, en el campo o en un parque nacional.

Otras categorías disponibles en según tus aficiones: encontrar casas perfectas si te gusta el surf, o alojamientos para los amantes del esquí o del golf, entre otras.

Split Stays para viajes largos

Dicen desde Airbnb que la gente está haciendo viajes más largos, por lo que Split Stays busca dar más opciones al dividir un viaje entre dos casas. En los últimos tres meses, "casi la mitad de las noches reservadas en Airbnb fueron para viajes de una semana o más" y más del 20% de reservas en el primer trimestre de este año fue por tres semanas o más. Para ello, cuando busques un alojamiento, te mostrarán más opciones por si quieres dividirte entre dos lugares diferentes aunque de características similares.

Al buscar un destino específico, las estancias divididas (Split Stays) aparecen automáticamente en los resultados de la búsqueda. También aparecen dentro de 14 categorías - incluyendo camping, Parques Nacionales, esquí y surf, entre otros.

Por ejemplo, al buscar en la categoría Parques Nacionales la categoría de estancias divididas puede sugerir un par de casas cerca de dos parques de una región. En el resultado, Airbnb te muestra un mapa con una línea animada que conecta visualmente las dos casas para mostrarte la distancia entre ellas e ideas de fechas.

AirCover: un seguro para todo el mundo

AirCover quiere ofrecer una protección más completa en los viajes. Airbnb parte de la idea de que muchas personas viajarán este verano desde que comenzase la pandemia y quiere que se sientan seguros cuando realizan sus reservas. AirCover está siempre incluido y siempre gratis, protegiendo cuatro protecciones al cliente.

Por un lado, en el caso de que un anfitrión tenga que cancelar su reserva dentro de los 30 días posteriores al registro, la plataforma te encontrará una casa similar o devolverá el dinero. Por otro lado, lo que se llama garantía de entrada: si no puedes entrar en tu casa y el anfitrión no puede resolver el problema, Airbnb encuentra una casa similar o mejor para la duración de la estancia original, o reeembolsará el dinero.

La tercera protección es la garantía de obtener lo que has reservado: Si en cualquier momento durante tu estancia encuentras que tu anuncio no es como el del anuncio (por ejemplo, el refrigerador deja de funcionar y su anfitrión no puede arreglarlo fácilmente, o hay menos habitaciones de las que se anuncian) tendrás tres días para informar de ello y Airbnb te dará la solución.

Si noo te sientes seguro tendrás acceso prioritario a agentes de seguridad especialmente formados, de día o de noche. Hay un equipo de agentes creados para la asistencia de última hora.

El teletrabajo "es una oportunidad"

En una entrevista, ha dicho Nate Blecharczyk, cofundador y director de estrategia en Airbnb que "el teletrabajo es una oportunidad no solo para Airbnb, sino también para quien puede prolongar su estancia en vacaciones trabajando parcialmente desde allí".

La pandemia ha sido clave en estos cambios. Tanto de nuestras rutinas y viajes como del modelo de negocio de la empresa. Mientras que, cuando la Covid-19 encerró al mundo en casa, la firma estaba trabajando en ofrecer servicios como vuelos, hoteles, una revista, entre otras cosas, ahora la idea es centrarse en ofrecer estancias y espacios donde podamos estar a largo plazo. Una idea muy pensada para los bautizados como "nómadas digitales".