El CEO de Airbnb cree que los viajes como los conocíamos se han acabado, y afirma "que han perdido casi todo en semanas"

El turismo ha sido uno de los sectores que más ha sufrido los efectos del confinamiento y de los cierres de fronteras a nivel mundial. Por ello, el sector hotelero ha experimentado grandes pérdidas de ingresos durante estos meses, algo que también ha llegado a empresas que compiten contra ese modelo, como Airbnb. Según ha contado a CNBC Brian Chesky, su CEO, han "perdido casi todo en cuestión de cuatro a seis semanas", tras "12 años construyendo negocios en Airbnb".

Los titulares de Chesky no quedan ahí, no obstante, pues el directivo afirma que "los viajes como los conocíamos se han acabado". Explica que no es que los viajes se hayan acabado, sino que la forma en que viajábamos antes se ha acabado, y no va a volver. Pese a todo ello, Chesky afirma que "Airbnb ha reducido dramáticamente sus gastos, y si hay nuevos confinamientos, estamos preparados gracias a los recortes".

El futuro que le espera a Airbnb

Las palabras del CEO de Airbnb son compatibles con que la empresa siga viva, pese a que no lo parezca por todos los recortes que han tenido que efectuar en su plantilla. Se despidieron cerca de 2.000 empleados, aproximadamente un 25% de toda su plantilla mundial. Peor la cosa no quedó ahí, sus gastos en publicidad también se redujeron enormemente, hasta cero. En total, el recorte ascendió a 1.000 millones de dólares. Como medidas de diversificación para crecer otras vías, en Airbnb están apostando por más experiencias que poder realizar de forma online y desde casa.

Airbnb planeaba gastar mucho en propiedades inmobiliarias, pero Chesky comenta que se ha descartado tras el impacto del coronavirus

Entonces, ¿de qué va a vivir Airbnb si los "los viajes como los conocíamos se han acabado"? Como decíamos, Chesky cree que el hecho de viajar no se ha acabado. Cree que lo que va a pasar es que dejaremos de viajar a grandes ciudades lejanas, pero seguiremos a otros lugares. Piensa que en vez de viajar a unas pocas ciudades, viajaremos a miles de pueblos y ciudades cercanas. Esto, por ejemplo, puede hacer crecer el turismo rural, lo que en España podría suponer, por ejemplo, un incremento del turismo en la España vacía.

Otro motivo de optimismo para el CEO es que el 20% de las reservas en Airbnb son para más de 30 días, lo que implica cierta necesidad más que turismo en exclusiva, por lo que confía en que esta parte seguirá funcionando. Y de hecho, quizás pueda incluso crecer con el incremento del teletrabajo. En ese sentido, cree que "que más personas van a trabajar de forma remota y el trabajo desde casa también podría ser trabajo desde cualquier hogar".