"Las oficinas están acabadas, son propias de la era predigital": la convicción del CEO de Airbnb en plena caída del teletrabajo

Hace dos meses, un informe publicado por LinkedIn planteaba la posibilidad de que el auge del trabajo a distancia hubiera tocado techo (al menos, en los Estados Unidos y el Reino Unido): los datos evidenciaban que las ofertas para este tipo de puestos habían descendido del 19,8% en marzo al 15,9% en agosto.

Al mes siguiente, dos grandes compañías tecnológicas parecían protagonizar el repliegue de esa tendencia. Primero, Twitter suprimía por completo el teletrabajo pocos días después del desembarco de Elon Musk como CEO (quien ya había tomado la misma medida en Tesla), y a continuación Snap (desarrolladores de Snapchat) anunciaban que limitarían esta modalidad laboral a sólo dos días a la semana a partir de febrero de 2023.

Sin embargo, aunque estemos presenciando un cambio de tendencia, algunas tecnológicas han empezado a nadar contra corriente, reforzando en estos meses, aún más si cabe, su apuesta por el teletrabajo.

Así, en abril de este año, el CEO de Airbnb, Brian Chesky, envió un e-mail a sus empleados explicando que ahora Airbnb era oficialmente una empresa donde los empleados pueden vivir y trabajar desde cualquier sitio, sin penalizaciones salariales. Él mismo ha estado desplazándose a lo largo y ancho de los EE.UU., viviendo en ubicaciones disponibles en su propia plataforma.

A lo largo del siguiente mes, Chesky explicó con meridiana claridad su postura al respecto del teletrabajo en una entrevista a Time, en la que afirmaba que trabajar en oficinas es una "forma de trabajo anacrónica", propia de una "era predigital".

"Creo que la oficina, tal como la conocemos, está acabada. No podemos tratar de aferrarnos a 2019 más de lo que lo hacemos a 1950. Tenemos que seguir adelante. Lo que me gustaría preguntar es: Si la oficina no existiera, ¿la inventaríamos?".

"Y si la inventáramos, ¿para qué, exactamente? Obviamente, la gente va a seguir yendo a los hospitales, a las cafeterías... esos espacios tienen mucho sentido. Pero creo que para alguien cuyo trabajo está en un ordenador portátil, la pregunta es, bueno, ¿qué debe hacer una oficina?".