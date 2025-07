"Sigue siendo muy estúpida": un principiante pasó meses programando con IA y fracasó. Los expertos le ven todo el sentido

En el gran debate sobre si la inteligencia artificial sustituirá a los ingenieros de software hay una postura muy potente ante lo mal que se llega a programar con vibe coding. La que dice que es esencial que los programadores sigan desarrollando sus capacidades de resolución de problemas y comprensión profunda del código.

Los ingenieros de software tendrán una tarea titánica en un escenario en que cada vez escribimos menos código. En este sentido, un desarrollador sin experiencia en programación ha contado en Reddit que no consigue progresos escribiendo código con Cursor y ChatGPT.

Y voces como la de Gergely Orosz, desarrollador y editor de la newsletter The Pragmatic Engineer han abierto debate en X, opinando Orosz que:

Es por esto que no me preocupa particularmente el impacto de los trabajos/carreras de ingeniería de software.

Los sistemas complejos aún requieren profesionales para su construcción y mantenimiento, incluso si estos profesionales también utilizan herramientas de programación de IA (mucho mejor que los aficionados).

"Es inútil. La IA sigue siendo muuuy estúpida": un caso que explica muchos otros

Desde la aparición de ChatGPT, hay usuario de redes sociales lanzando mensajes exagerados sobre montar exitosos negocios desde cero basados en aplicaciones creadas con inteligencia artificial. Y todo ello, sin nociones de programación. Sin embargo, como vemos en este caso, y repasan los expertos, la realidad no es como venden esos mensajes virales con historias de éxito.

El usuario de Reddit que tira la toalla cuenta que lleva trabajando unos tres meses en crear un proyecto de SaaS (software como servicio) con ayuda de la inteligencia artificial. Para ello, está recurriendo a los principales sospechosos habituales: ChatGPT, Cursor (el editor de código más valorado por desarrolladores) y otros.

Sin embargo, dice estar "harto", pues cada vez que quiere cambiar una cosa pequeña en el código, se pasa "cuatro días arreglando otras cosas". Opina que seguir con el proyecto "es inútil", porque "la IA sigue siendo muuuuy estúpida: arregla una cosa y rompe otras diez en tu código". Tras haberlo llegado a disfrutar al principio, ahora afirma estar triste, experimentando "dolor y rabia".

"Me quito el sombrero ante quienes pueden crear algo que funcione sin tener conocimientos de programación", dijo. Lo cierto es que, aunque no sea tan común como se dice, conocemos casos de éxito en desarrollo web sin saber programar. Eso sí, no hablamos de grandes proyectos.

Ante un caso como el expuesto, Gary Marcus, reconocido experto en IA y crítico con el hype actual, opinaba que es "lo que casi todo aficionado (persona sin experiencia en programación) al que le han vendido tonterías sobre vibe coding van a acabar encontrando". Respondía a una captura de la reflexión de otro experto, Stuart Winter-Tear, que opinaba que "la ironía es que estas herramientas inicialmente parecen mágicas para aquellos sin experiencia en el dominio, pero solo tienen poder en manos de aquellos que sí la tienen".

Ir en contra de lo que aporta la inteligencia artificial a la programación es obtuso a día de hoy, por todo lo que puede aportar. Lo que no está claro aún es a quién puede aportar a día de hoy. Por ejemplo, hay agentes prometiendo revoluciones de productividad, pero fallan el 70% de las veces. En programación, sigue haciendo falta conocimiento para arreglar esos fallos.

Imagen | Antonio Sabán con IA

En Genbeta | La programación de software cambia para siempre con el 'vibe coding'. ¿Lenguajes a saber? Español. ¿Y el trabajo pesado? Para la IA