Mastodon y otras cinco alternativas a Twitter que puedes probar si estás huyendo de Musk (pero puede que nadie más te siga)

Quizá no os hayáis enterado aún de la noticia, pero Elon Musk ha comprado Twitter. Lo cierto es que, si sois usuarios de dicha red social, habrá sido complicado no enterarse… del mismo modo que habrá sido complicado no ver docenas de tuiteros que, desde que se supo que Musk pretendía hacerse con la compañía, han estado amenazando con cerrar su cuenta e irse a otro sitio.

Ha sido una sorpresa volver a ver a Mastodon convertido brevemente en 'trending topic' de Twitter, en paralelo a la avalancha de tuits con el hashtag #RIPTwitter, una vez que Musk se convirtió en el nuevo mandamás de la red. En definitiva, que hay gente buscando alternativas a Twitter, así que hemos pensado en repasar las principales que tenemos disponibles.

Al final, lo del microblogging es un poco como las elecciones generales: que muchos dicen "Si ganan los otros, me voy de España", pero sabes que te los vas a volver a encontrar en el colegio electoral cuatro años más tarde

De todos modos, debes saber que estas oleadas de 'abandonos masivos' de Twitter tienen tantos años como la propia red social, y al final la gente, hasta ahora, siempre ha acabado volviendo. Desde Plurk en 2008 a Quitter en 2015 o a Mastodon en 2018, 2020 y ahora en 2022, Twitter siempre ha dormido muy tranquilo sabiendo que no hay alternativas capaces de hablarle de tú a tú.

¿Y por qué es eso? Por el 'efecto red': no importa sólo dónde querrías estar tú, también dónde están tus amigos, y los amigos de tus amigos. Nadie se va a un sitio a hablar para que le responda sólo su eco. Esto decía Antonio Ortiz, fundador de Xataka, en 2008, sobre Twitter vs Plurk:

"No sé si Plurk tiene algo que hacer respecto a Twitter, ya encontré a Jaiku y Pownce superiores tecnológicamente, pero ¿qué valor tiene eso en un sector en el que el efecto red lo es casi todo? ¿Hay posibilidades reales de que los usuarios migren de Twitter a otra plataforma o los servicios deberían concentrarse en el público que no está todavía en él, que es la mayoría?".

Y ojo, porque, en pleno 2022, esa última frase ya tampoco se aplica.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Mastodon: miles de alternativas en una (y además, Pleroma)

Mastodon es a Twitter lo que Linux a Windows: una alternativa open source y descentralizada que mantiene las mismas características básicas (followers, tuits/toots, retuits/retoots, etc), aunque en este caso los mensajes pueden tener hasta 500 caracteres, y no hay algoritmos que interrumpan la naturaleza 100% cronológica de nuestro timelime.

Cuando decimos que se parece a Linux, lo decimos también por su fragmentación: al igual que no puedes instalar 'Linux a secas', sino tu distribución favorita, tampoco podrás registrarte en 'Mastodon a secas', sino en una 'instancia', un servidor en el que un particular u organización ha instalado su propia copia de Mastodon, más o menos customizada y cada una con sus propias reglas…

…aunque, por fortuna, la mayoría de instancias de Mastodon están conectadas entre sí, lo que nos permite seguir a usuarios de otras instancias, retootearles y responderles, un poco a la manera que ocurre con los servidores de correo electrónico. De hecho, nuestro identificador de usuario será algo así como '@usuario@instancia1.mastodon'.

Pero, claro, inevitablemente surge una duda: ¿en cuál de todas las instancias disponibles me registro? Para eso contamos con instances.social, un sitio web que te puede guiar por una breve búsqueda de las mejores opciones según criterios como tu lengua materna o las políticas de moderación que prefieres. Los pasos a seguir son los siguientes:

Y si la idea de Mastodon te convence pero prefieres buscar alguna otra opción similar (y compatible e interconectable) siempre le puedes echar un vistazo a Pleroma.

Mastodon presentó hace unos días su nueva app móvil oficial, mientras que Gab, Parler o Truth han sido expulsadas de las tiendas de apps por sus políticas de moderación

De Málaga a Malagón (Gab, Parler, GETTR y Truth)

Técnicamente hablando, estas tres plataformas son claras alternativas a Twitter: servicios de microblogging con un funcionamiento muy similar a la de la red fundada por Jack Dorsey: esto es, basado en la posibilidad de seguir y ser seguido pro otros usuarios, y de escribir mensajes más o menos breves propios, o de compartir o 'favear' los mensajes ajenos. Al no contemplar la existencia de múltiples instancias, resultarán aún más 'familiares' para los tuiteros veteranos.

Sin embargo, una cosa es el funcionamiento y otra —como en los bares— es el ambiente: sería extraño que aquellos que critican a Musk por su intención de permitir el retorno de Trump a Twitter pudieran optar por abandonar esta red en favor de dos (Gab y Parler) creadas por conservadores que criticaban la censura progresista de Dorsey y cía… o en favor de Truth, creada hace dos meses por el mismísimo Trump. GETTR, por su parte, fue lanzado hace no mucho por uno de los asesores del ex-presidente estadounidense.

Las tres redes han pecado de aportar pocas novedades con respecto al original, y estar en los tres casos dirigidas a un mismo público ya de por sí pequeño (los conservadores anglosajones), lo que les ha impedido generar un efecto red. Truth, de hecho, está por ahora disponible sólo para usuarios estadounidenses, aunque aseguran tener planes para expandirse.