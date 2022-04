Esto es lo que opinan los fundadores de Twitter de la compra de Elon Musk

44.000 millones de dólares. Esa ha sido la cifra por la que Elon Musk se ha hecho con Twitter, finalizando así toda la ristra de rumores de los que hemos ido estando pendientes sobre el proceso. La situación parece haber escalado rápido, casi como si de un plan se tratase, sobre todo desde la marcha de Jack Dorsey, su fundador. Sin embargo, Dorsey parece confiar plenamente en Elon Musk.

A través de un hilo de Twitter en el que Jack Dorsey compartía sus pensamientos acerca de lo ocurrido, hemos podido comprobar la gran confianza que tiene puesta Dorsey en Elon Musk, compartiendo visión y asegurando que "este era el camino correcto a seguir".

Tras haber metido el pie en la compañía comprando casi el 10% en acciones, Musk decidió meterse de lleno y acabar adquiriendo la plataforma, con un acuerdo en el que los accionistas recibirán 54,20 dólares por cada acción que tuvieran en la compañía. Este hecho ha generado una gran polémica en Twitter, con gente apoyando el movimiento y aquellos en los que piensan que los días de Twitter están contados. Jack Dorsey por su parte, comparte en gran medida la visión que tiene Musk acerca de la plataforma.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.