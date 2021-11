Jack Dorsey confirma que dejará de ser CEO de Twitter, anuncia a su sustituto y los accionistas "lo celebran" con una subida en bolsa

Jack Dorsey, que es la persona que fundó la red social Twitter y su CEO, ha confirmado que deja su puesto al frente de la plataforma. Primero el medio estadounidense CNBC filtró esta información y tras esto, las acciones de la empresa subieron hasta en un 11%. Unas pocas horas más tarde, Dorsey ha confirmado los rumores.

Dorsey era hasta ahora consejero delegado de Twitter y también lo es de Square, su empresa de pagos digitales. La firma de inversores Elliott Management, accionista de Twitter, ya había intentado sustituir a Jack Dorsey como consejero delegado en 2020.

El fundador de Elliott Management y el inversor multimillonario Paul Singer se habían preguntado si Dorsey debía dirigir las dos empresas pidiendo que dejara de ser consejero delegado de una de ellas.

Jack Dorsey publicó ayer en su perfil de la plataforma que ama Twitter:

I love twitter — jack⚡️ (@jack) November 28, 2021

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Parag será su sustituto

Hoy, en la tarde de España, publicó nuevas informaciones, algo más profundas, y confirmando que deja su labor y anunciando quien le sustituye: Parag. "La junta directiva llevó a cabo un proceso riguroso considerando todas las opciones y nombró a Parag por unanimidad. Él ha sido mi elección desde hace tiempo dado lo bien que entiende la empresa y sus necesidades. Parag ha estado detrás de cada decisión crítica que ayudó a dar la vuelta a esta empresa".

Se refiere a Parag Agrawal, que hasta ahora ejercía de CTO o jefe de tecnología en Twitter. Otra novedad es que Bret Taylor será el presidente del consejo de administración.

Dorsey será parte de la junta directiva y tendrá que ayudar a Parag y a Bret en la transición. En primavera espera dejar la junta. Dice que hay quienes le han dicho que por qué no mantiene algún puesto de responsabilidad, mientras que Dorsey afirma que "creo que es fundamental que una empresa pueda valerse por sí misma, libre de la influencia o dirección de su fundador". Él afirma que esta fue una decisión propia.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Dorsey entre las criptomonedas y las NFT

Habrá que ver qué sucede ahora tras la partida de Dorse como líder de la empresa que creó. Hay que recordar que en últimos meses, los movimientos de Dorsey y Twitter han girado alrededor de las criptomonedas y también de la tecnología NFT. Nombrado CEO al actual CTO se vislumbra cierta continuidad.

En marzo de este año Dorsey preguntó a sus seguidores, "¿quieres comprar este tuit?" y puso a la venta su primer mensaje publicado a través de Twitter en 2006 (donde decía "Just setting up my twttr"),en forma de token no fungible (NFT). Esto dio paso a una subasta millonaria a través de la web Valuables, lanzada hace tres meses para vender tuits usando estos mecanismos de NFT.

El pasado mes de septiembre anunció que Twitter ya aceptaba propinas en forma de bitcoin y anticipó que ya trabajan en adoptar los NFTs en su red social. En marzo de este año, el propio Dorsey puso a la venta el NFT de su primer tweet, publicado en 2006.