Elon Musk se gasta 3.000 millones de dólares comprando secretamente casi el 10% de Twitter... tras decir que quería crear una alternativa

Informes financieros reportan que Elon Musk ha comprado un porcentaje de acciones de Twitter, según informaciones filtradas. Y la red social ha amanecido hoy con un impulso de sus acciones de un 27% antes de abrir la cotización del día de hoy.

La información que hay publicada por el momento, y que en los últimos minutos ha aparecido en medios de inversores, apunta a que el magnate de Tesla y Space X cuenta ahora con el 9,2% del total de las acciones de Twitter.

Esto hace de Musk el mayor accionista de Twitter. El creador de la plataforma, Jack Dorsey, tiene un 2.25% de las acciones totales.

Esta compra, además de llamar la atención por el gran poder que le da a Musk sobre una red social que ya maneja a su antojo (cada vez que tuitea algo relacionado con una criptomoneda, aunque no sea más que un simple hashtag y una palabra, el valor de monedas como Bitcoin o Dogecoin varía de forma signicativa), llega unos días después de que Musk dijese abiertamente que contemplaba la posibilidad de crear una alternativa porque Twitter ya no le gustaba.

Con el descubrimiento de hoy tenemos que Elon Musk ha adquirido de manera secreta casi el 10% de las acciones de Twitter durante las últimas semanas, lo que se traduce a un gasto de alrededor de 3.000 millones de dólares.

Hace menos de una semana, el magnate decía que "la libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter respeta rigurosamente este principio?", dijo primero. Para luego continuar argumentando que, en su opinión, "dado que Twitter funciona como una plaza pública de facto, no respetar los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia".

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37