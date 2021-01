Jack Dorsey afirma en un vídeo filtrado que Twitter seguirá profundizando en medidas contra cuentas pro-Trump en las próximas semanas

Jack Dorsey, CEO de Twitter, realizó ayer unas declaraciones sobre la polémica que ha envuelto, a lo largo de esta última semana las medidas tomadas por su red social contra las cuentas de Donald Trump y de muchos de sus seguidores (sólo entre los días 8 y 11 de este mes, Twitter cerró 70.000 cuentas a raíz de los eventos del Capitolio).

En las mismas, defendía las medidas adoptadas como las "correctas para Twitter", al mismo que decía "no estar orgulloso" de las mismas, reconociendo que podían establecer un precedente peligroso. También admitió que su compañía estaba aplicando sus políticas de manera inconsistente y sin la transparencia adecuada.

Sin embargo, un vídeo filtrado hoy por el medio conservador Project Veritas, protagonizado por el propio Dorsey y filmado por un empleado de Twitter el pasado día 8, muestra que el máximo responsable de Twitter estaría manteniendo un doble discurso al respecto de esta polémica, ofreciendo a nivel interno argumentos diferentes de los sostenidos ante el gran público:

BREAKING: @Twitter Insider Secretly Records CEO @jack Detailing Agenda For Further Political Censorship



“We are focused on one account [@realDonaldTrump] right now but this is going to be MUCH BIGGER than just one account & it’s going to go on for much longer..."#ExposeTwitter pic.twitter.com/QhyyUTHlM9