"Si estás en esta videollamada, estás despedido": un CEO fulmina a 900 empleados vía Zoom en un minuto

Una cuenta Enterprise Plus en la popular plataforma de videoconferencias Zoom permite que participen simultáneamente hasta 1000 participantes. La fintech estadounidense Better.com tiene contratada, sin duda, esa licencia, pues hace unos días reunió a 900 de sus empleados en una llamada dirigida por su CEO, Vishal Garg, que se ha vuelto viral…

…por haber aprovechado estas fechas, a tres semanas de las Navidades (y un día después de que la compañía captara 750 millones de dólares de sus inversores), para comunicarles a todos ellos su despido con efecto inmediato. El vídeo, claro está, ha causado sensación y se ha convertido en viral.

Vishal Garg se dirigió a sus trabajadores (procedentes tanto de los Estados Unidos —donde reside— como de la India —su país natal—) en los siguientes términos:

