Houseparty, Zoom, Skype...: las mejores aplicaciones gratuitas para realizar videollamadas grupales

Las videollamadas son un ejemplo claro del modo en que la tecnología ha cambiado nuestras vidas de un modo que muchos no podíamos imaginar cuando éramos niños (al menos los que llegamos a usar MS-DOS). Pero si ahora resulta difícil imaginarse no poder recurrir a esta tecnología, resulta aún más complicado imaginar qué haríamos si no tuviéramos la opción de recurrir a ella, ahora que la mayoría de los españoles nos hayamos aislados en nuestros hogares por culpa de la crisis del coronavirus.

Por eso, desde Genbeta hemos querido ofreceros una selección de las apps más destacadas a la hora de permitirnos realizar videollamadas grupales gratuitas, para que podáis disponer de varias opciones para seguir en contacto con vuestros amigos y familiares.

App Número máximo de participantes Necesita instalar software WhatsApp 4 Sí HouseParty 8 Sí Hangouts 10 No Skype 10 No FaceTime 32 Sí Discord 50 Sí Zoom 100 No Jitsi Ilimitado No

Hangouts de Google (10 participantes máx.)

Aprovechando que la mayor parte de los usuarios de Internet contamos con una cuenta Gmail, recurrir a una aplicación de videollamadas de esta compañía parece la opción más sencilla para evitar a los interlocutores tener que registrarse en nuevas plataformas.

El problema es que Google tiene entre manos un pequeño caos en lo relativo a la mensajería instantánea, con varias apps cuya funcionalidad se superpone. Nosotros recomendamos Hangouts, una vetusta pero fiable aplicación que podemos usar desde el navegador, sin necesidad de recurrir a sus aplicaciones para escritorio o móvil.

El número máximo de participantes simultáneos en las videollamadas en Hangouts es de 10 personas (a no ser que contemos con la versión empresarial de la app, lo que aumentará la cifra a 25).

WhatsApp (4 participantes máx.)

Si es fácil que contemos con una cuenta Google, más frecuente aún es que contemos con un móvil en el que hayamos instalado WhatsApp, el estándar de facto en la mensajería instantánea.

Por desgracia, su utilidad en el campo de las videollamadas es algo limitada: no permite más de 4 participantes, y no está disponible en la versión web, lo que nos obliga a usarla únicamente desde el smartphone.

FaceTime (32 participantes máx.)

De los 4 de WhatsApp pasamos a los 32 participantes posibles en FaceTime, la app de videollamadas y llamadas de voz de Apple que podemos encontrar en los dispositivos de la compañía. Y ése es precisamente su problema: sus dispositivos representan un porcentaje menor dentro de un mercado en el que predominan Windos y Android, por lo que muchos de tus contactos no podrán recurrir a esta herramienta.

Skype (10 participantes máx.)

Muchos hicimos nuestra primera videollamada grupal usando Skype, una de las aplicaciones veteranas en este campo. Disponible desde hace tiempo para Windows, Mac OS X, Linux, iOS y Android, cuenta también con una versión web que nos evitará tener que instalar software siempre y cuando contemos con una cuenta de Microsoft (Outlook / Hotmail).

Su versión gratuita ofrece la opción de videollamadas grupales en las que participen simultáneamente 10 personas, aunque si renunciamos al vídeo y nos conformamos sólo con el audio, la cifra de participantes puede ascender hasta las 25.

Cuenta con varias opciones interesantes como las de compartir pantalla o el 'modo retrato', que nos permite difuminar el fondo de la imagen de nuestra webcam.

Discord (50 participantes máx.)

Discord es una aplicación de mensajería llena de trucos y funcionalidades extra (compartir pantalla, sistema de bots, etc), con una popularidad creciente entre varios sectores de usuarios, sobre todo entre lo gamers. Permite crear servidores que contengan varios canales de chat (pudiendo incluso reservar algunos para conversaciones de voz).

Lo malo es que no tiene versión web, lo que nos obliga a instalar la aplicación, pero no tantas aplicaciones gratuitas pueden presumir de llamadas grupales que contengan hasta 50 usuarios de manera simultánea.

Zoom (100 participantes máx.... durante 40 minutos)

Una de las dos aplicaciones de videollamadas más populares en estos días en las tiendas de aplicaciones, tanto que su empresa desarrolladora ha visto crecer sus acciones desde que empezó la crisis del coronavirus.

Una herramienta increíblemente completa, muy usada también para impartir seminarios online, y que cuenta con la opción de usar su interfaz web. No sólo permite compartir pantalla, sino que también muestra una pizarra virtual en la que podemos escribir y dibujar. No difumina el fondo, como Skype... pero sí nos permite colocar una imagen detrás de nosotros siempre que el color de la pared sea uniforme.

¿Y en cuanto a participantes? La opción gratuita permite reuniones grupales de hasta 100 usuarios con una duración máxima de 40 minutos Eso sí, las videollamadas de 1 a 1 carecen de limitaciones de tiempo.

Houseparty (8 participantes máx.)

Houseparty es, ahora mismo, TOP1 de descargas en la App Store y TOP5 en la Google Play Store, gracias entre otras cosas a su repentina popularidad en los países occidentales más castigados por la cuarentena frente al coronavirus: España e Italia.

Esta app, comprada hace unos meses por Epic Games, está disponible para iOS, mac OS, Android y navegadores compatibles con Chromium (en forma de extensión).

Su límite máximo de participantes no es muy amplio (8 usuarios), pero trata de diferenciarse de sus rivales ofreciendo un enfoque más lúdico, lo que incluye -por ejemplo- juegos diseñados para jugar en grupo, como Pictionari o el Trivial.

Jitsi (¡sin límite de participantes!)

Jitsi es una app gratuita y de código abierto que podremos utilizar en varios sistemas operativos. Pero lo mejor es que cuenta con una versión web que podremos usar entrando en http://meet.jit.si; luego sólo tendremos que compartir la URL creada para sumar participantes a la videollamada grupal.

También permite compartir pantalla, y hasta 'levantar la mano' para ordenar la participación... aspecto muy importante porque esta herramienta carece de límite de participantes en una misma conversación de vídeo.