Bill Gates advierte en sus predicciones para 2023: "son tiempos difíciles"

Bill Gates, fundador de Microsoft, una de las mayores empresas de software del mundo y también reconocido por apostar en proyectos de desarrollo con su fundación Bill y Melinda Gates es muy dado a dar predicciones y consejos que quieren llegar al pueblo llano, hablando de problemas que nos podemos encontrar en el día a día.

De hecho, antes de la hecatombe de las criptomonedas que hemos ido viendo el pasado año, ya advirtió en diversas ocasiones de sus riesgos: además de la contaminación y de que no sabemos cómo se están usando, si no eres una persona rica puede llevarte a grandes pérdidas de tu necesitado patrimonio (si no estás entre la élite rica, probablemente el dinero no te sobre).

Ahora ha publicado sus predicciones para este 2023 y Gates habla de que estamos en tiempos "duros" y da consejos para que podamos afrontarlos de la mejor manera posible. Comienza recordando que tiene 67 años y que no quiere jubilarse porque prefiere seguir centrado en su fundación, en la filantropía y que ya no le importa en qué puesto de la lista de los hombres más ricos del mundo se encuentra.

Eventos mundiales que nos están afectando

Recuerda que estamos en un momento crítico por varias circunstancias que, en un mundo globalizado, nos afectan a todas las personas: La pandemia de Covid-19, que causó millones de muertes, la guerra de Rusia contra Ucrania que, además del sufrimiento, ha disparado los precios de los alimentos y la energía en todo el mundo. Por otro lado, los países ricos están recortando la ayuda exterior, en parte porque necesitan gastar más en el ejército y las subvenciones a la electricidad.

También que "la inflación aumenta y el crecimiento económico se ralentiza. El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes". Sobre la pandemia, dice el magnate que, aunque ya podamos unirnos en evento multitudinarios y volver a llevar una vida mucho más normal que aquella que nos tuvo meses encerrados y distanciados, le "preocupa que olvidemos lo horrible que fue, y que en nuestra complacencia no hagamos lo necesario para prevenir otra pandemia".

Y otro tema que le encanta a Gates es el cambio climático (los inmensos calores de 2022 nos pusieron este tema sobre la mesa más que nunca: dice el magnate que entre 2021 y 2022, las emisiones mundiales aumentaron de 51.000 millones de toneladas equivalentes de carbono a 52.000 millones de toneladas.

No todo son malas noticias

"La buena noticia es que estamos mucho más avanzados de lo que yo habría predicho hace unos años en cuanto a conseguir que las empresas inviertan en avances de carbono cero", ha dicho Gates que también celebra que la financiación pública para investigación y desarrollo relacionados con el clima ha aumentado casi un tercio desde la cumbre del clima de París de 2015.

Para 2023 y los retos que nos presenta la guerra que sigue y la inflación, dice Gates que "el éxito es una perspectiva a largo plazo, pero empieza con las medidas que tomemos ahora".

Gates ve mejoras en la lucha contra enfermedades como la polio el VIH y menciona la llegada de la inteligencia artificial (IA) en las ecografías (y a otras técnicas diagnósticas) que ayudan al desarrollo de nuevas terapias.

El creador del SO Windows se muestra, de hecho, muy esperanzado con la expansión de la IA a diferentes áreas de la medicina como una forma de prevención de muertes (sobre todo mortalidad infantil) en todo el mundo (realmente hace tiempo que Gates ve en la IA la herramienta para un futuro mejor).

Imagen de portada | Blog de Bill Gates Notes