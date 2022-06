Bill Gates predijo cuatro cosas para 2022: estas son las que se han cumplido (y las que no) a día de hoy

Es ya una auténtica tradición que Bill Gates haga diferentes predicciones antes de comenzar un año nuevo, y 2022 no fue una excepción. A través de su blog personal, publicó en diciembre del año pasado una lista de predicciones sobre el nuevo año, así como una visión general de cómo se va a desarrollar. Ahora que estamos cerca al hemisferio de 2022, y se pueden analizar todas las predicciones que hizo, así como las que se han terminado cumpliendo.

De manera general, Bill Gates arroja un gran optimismo tras un 2021 que fue realmente complicado. Esto se debe principalmente al COVID-19, y es por ello que hay muchas personas escépticas que no entiendan que exista un gran optimismo en una persona de tanta relevancia. Pero lo cierto es que conforme va pasando el tiempo, parece que está acertando bastante en sus predicciones.

El fin de la pandemia por el COVID-19

Una de las grandes afirmaciones que pudo realizar para este año sin duda es que el fin de la pandemia por COVID-19 está cada vez más cerca. Concretamente apunta a que en este año la fase aguda de la pandemia va a terminar, y parece que de momento se está cumpliendo. El hecho de que haya miles de millones de personas vacunadas hace que la mortalidad haya descendido drásticamente. Si bien de momento, no se ha conseguido llegar a la normalidad plena, lo cierto es que los datos son prometedores y apunta a que Bill Gates ha terminado cumpliendo con lo que decía en su post.

Hace mucho hincapié sobre todo en las vacunas, incidiendo en que las vacunas de ARN mensajero han sido uno de los grandes avances de la sociedad en su conjunto. Estas van a poder abrir la puerta a otras muchas varianzas para curar enfermedades que a día de hoy no tienen un tratamiento como este. Pero aunque apuesta por el final de esta pandemia, lo cierto es que también afirma que ya desde Microsoft están listos para poder hacer frente de nuevo a otra pandemia en el caso de que vuelva a emerger.

Esto es algo que se extiende por todo el mundo, ya que cree que tanto los gobiernos como la sociedad está más concienciada con estos avances. Igualmente para Bill Gates el final de la pandemia lo establecerán las administraciones con los esfuerzos que se vayan poniendo encima de la mesa para acabar con esta lacra, sobre todo en los países que no están plenamente desarrollados y donde hace falta inversión.

El teletrabajo llega para imponerse

Otra de las grandes predicciones que ha arrojado para este 2022 está en estrecha relación con la propia tecnología y el metaverso. En este caso viene derivada por la propia pandemia, donde han cambiado muchos pensamientos en las propias compañías. Lo más importante en este caso es que la cultura de estar en una oficina está perdiendo toda su importancia. Y este año estamos viendo numerosas noticias sobre cómo el teletrabajo está avanzando a pasos agigantados, con el objetivo de conseguir que nadie tenga que estar encerrado en un despacho. En el campo de la programación, por ejemplo, hemos visto cómo [se han disparado las ofertas de empleo en remoto]((https://www.genbeta.com/actualidad/ofertas-para-teletrabajar-como-programador-e-ingeniero-software-se-disparan-asi-esta-panorama-hacker-news).

Pero la tecnología va a ir mucho más allá en los próximos años. Según la predicción de Gates, en dos o tres años se va a pasar de realizar reuniones con cámaras en 2D para pasar a algo completamente diferente en un espacio 3D donde se puedan encontrar todos los compañeros con avatares en 3D completamente digitales. Esto haría que se pueda reproducir el hecho de estar en una misma habitación con el resto de los compañeros gracias a estos avatares.

De momento, los datos avalan esta predicción de Bill Gates sobre todo en España. Pese a que en 2022 ya no hay confinamientos, desde el ONTSI (Observatario Nacional de Tecnología y Sociedad), el 7,5% de la población ocupada ha seguido trabajando de manera telemática durante el primer trimestre de 2022. Aunque esto supone una disminución de un 0,4% con respecto al último periodo de 2021 se puede apreciar como muchas empresas puede que estén cambiando su visión sobre el hecho de no acudir obligatoriamente a los puestos de trabajo.

Sin ir más lejos, el propio Gobierno Central ha aprobado varias directrices encaminadas a los propios funcionarios para que puedan seguir trabajando desde su propia casa. Esto hace que la administración pueda llegar a dar ejemplo, que si no existe ninguna fuerza organizativa que lo contravenga, cualquier persona puede estar con su ordenador en casa realizando su actividad laboral. A todo esto hay que sumar que la Justicia avala teletrabajar para conciliar mejor el trabajo con el ámbito familiar.

Lo único que queda en este caso es esperar a ver si en los próximos años se termina cumpliendo la predicción de Gates en este salto tecnológico. Sin duda hará falta una gran inversión por parte del las compañías a aplicarlo, pero es bastante viable viendo el funcionamiento que ha tenido durante la pandemia.

Una educación digital y accesible

Y más allá del trabajo, también se pronostica que finalmente la digitalización llegará a la educación de forma plena. Esto quiere decir que las aulas se transformarán con las nuevas herramientas que se han podido conocer durante toda la pandemia. De esta manera, también se presenta la posibilidad de reducir la brecha que existe en la educación en un futuro no muy lejano para cualquier niño pueda acceder a las herramientas online.

Además, el personal docente ha tratado en todo momento de mejorar en estos dos últimos años su currículum digital con la exploración de nuevas herramientas digitales. Esto hará que los estudiantes tengan la mejor ayuda posible mientras está realizando una tarea en línea, pero también los profesores podrán comprender mejor como les va a sus alumnos.

Como es lógico, ha hablado en innumerables ocasiones del efecto que puede tener Microsoft justamente en este campo. Durante la pandemia, han sido muchas las herramientas de esta compañía las que se han ido usando como Teams o su propia pizarra digital para exponer problemas a los alumnos.

Pero para que se cumpla con esta predicción, hará falta tener principalmente recursos. Es una realidad que en muchas familias no hay recursos económicos suficientes para poder tener un ordenador, un smartphone o una tablet para poder acceder a estas herramientas. Esto es algo que se ha vivido en esta misma pandemia, donde muchos ayuntamientos han tenido que comprar equipamiento para prestarlo a las familias con el objetivo de seguir las clases.

La telemedicina cogerá fuerza

Y por último, el campo donde también se puede ver esta mejora es en la salud. Ha sido una realidad que durante la pandemia se han descubierto las citas no presenciales con un médico para realizar trámites menores como la renovación de recetas electrónicas. Es por ello, que Bill Gates apuesta por la telemedicina, y las citas con el médico a través de internet y sin tener que acudir presencialmente. Esto ahorrará mucho tiempo a los pacientes al tener que desplazarse a un centro físico.

Pero esto iría mucho más allá, si se cuenta con un reloj en casa que mide las constantes vitales, la glucosa en sangre, la frecuencia cardiaca y otros datos que se puedan compartir telemáticamente con el médico. En este caso hemos visto algunos avances a lo largo de 2021 y 2022 con Apple a la vanguardia de este tipo de tecnologías en sus relojes inteligentes. Igualmente, se vuelve a la idea de que la pandemia va a poder acelerar este proceso de digitalización de la sanidad.

El problema una vez más será el cambio de conciencia de toda la sociedad que en muchos casos no tiene acceso a esta tecnología. Hay que pensar que por ejemplo en España las personas más mayores no tienen un smartphone con el que comunicarse con su médico a través de una videollamada o no quieren tener siempre encima un reloj electrónico que no entienden. Esto hace que esta predicción sin duda se cumpla, pero en muchos más años de los que se plantean ahora mismo.

Qué ha terminado acertando Bill Gates

Aunque no puede darse totalmente por terminada, la curva de muertes a nivel mundial muestra menos muertes que nunca desde comienzos de 2020.

De todas estas predicciones que se han realizado por parte de Bill Gates, lo cierto es que de momento se han cumplido pocas. La única ha sido la relacionada con el COVID-19 y la pandemia generada, ya que las estadísticas en fallecidos y contagios apuntan a una disminución. Gates también apunta a que teme que haya una nueva mutación en el código genético que haga aparecer una nueva variante y ponga en jaque de nuevo a toda la población.

También manifiesta en sus predicciones que durante este 2022 va a estar trabajando para que la población esté más preparada ante una pandemia. Esto significa que busca una concienciación y también una apuesta por la investigación con el objetivo de que en un futuro no se acabe de nuevo en una situación similar.

En el resto de ramas, el teletrabajo parece que está funcionando en 2022, tal y como pronosticaba, y sobre todo creciendo sobre la etapa anterior a la pandemia. Pero la telemedicina y la educación con toques de tecnología puede que todavía estén mucho más lejos, aunque en lo que queda de año podemos vernos sorprendidos.