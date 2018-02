Bill Gates cree que las criptomonedas están matando gente "de forma bastante directa"

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, no parece ser un gran entusiasta de las criptomonedas. En un Ask Me Anything de Reddit desarrollado ayer, el que es una de las personas más ricas del planeta cargó duramente contra estas divisas digitales relacionándolas con el mercadeo de drogas y la muerte de personas tras ser preguntado por la opinión que tiene de ellas.

En este momento, las criptomonedas se utilizan para comprar fentanilo y otras drogas, por lo que es una tecnología rara que ha causado muertes de manera bastante directa.

El popular filántropo estadounidense, quien recientemente declaró que las autoridades deberían poder desbloquear cualquier teléfono móvil, también dijo creer que el anonimato que proporcionan las cripto no es algo bueno y que la fuerte especulación en torno a ellas es muy peligrosa.

La capacidad de los Gobiernos para encontrar lavado de dinero, evasión de impuestos y financiamiento del terrorismo es una buena cosa. [...] Creo que la ola especulativa en torno a las ICO y las divisas criptográficas es muy arriesgada para los que van en largo.

Cuando un usuario de Reddit señaló a Gates que el dinero fiduciario, el tradicional, también puede ser usado para actividades ilícitas, el empresario respondió que así era, "pero tienes que estar físicamente presente para transferirlo, lo que hace que cosas como el secuestro de pagos más difícil".

Reacciones a las declaraciones de Gates

Las críticas a las declaraciones del informático no se hicieron esperar en Twitter, destacando reacciones como la de Udi Wertheimer, desarrollador de Bitcoin, quien negó la mayor. "No, Bill Gates. Las criptomonedas no han causado muertes de una manera 'bastante directa' más que el efectivo. Las personas que consumen drogas son responsables de su propia salud. Si tú desea ayudarlos, contribuye a los esfuerzos educativos para el uso seguro de drogas", aseguró mencionándolo mediante su usuario de Twitter.

En otro tuit, Wertheimer continuó replicando a Gates asegurando que "no hay evidencia de nada de lo que dice". Y continuó.

Podría argumentarse que las criptomonedas están salvando vidas de los consumidores de drogas, al permitir un entorno seguro para adquirir drogas de alta calidad. No tengo datos para esto, pero Gates tampoco.

Esta no es la primera vez que Gates critica la falta de transparencia de estas divisas digitales. Precisamente en otro Aks Me Anything de Reddit, en 2014, señaló que la Fundación Bill y Melinda Gates trabajaba en una forma de dinero digital que "a diferencia del Bitcoin no sería dinero digital anónimo". Pese a tal aseveración, entonces se mostraba más optimista al respecto: "Bitcoin es mejor que la moneda, ya que no tienes que estar físicamente en el mismo lugar, y por supuesto para las grandes transacciones la moneda puede ser bastante incómoda".

Aunque también habló de terrorismo y lavado de dinero. "Se podría construir una tecnología similar donde haya suficiente atribución, en la que la gente se sienta cómoda porque no tenga nada que ver con el terrorismo o cualquier tipo de lavado de dinero", dijo entonces resaltando la importancia de la tecnología tras el Bitcoin y las reticencias que puede generar su anonimato en el mercado masivo.

