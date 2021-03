Un riesgo y mucha contaminación: razones por las que Gates dice que mejor no invertir en bitcoin si no eres Elon Musk

El CEO de Microsoft, Bill Gates, que ahora se postula como el tercer hombre más rico del mundo, ha dicho que los Bitcoins no son para él. Y ha comparado su fortuna con la de Elon Musk, CEO de Tesla, empresa que hace poco invirtió 1.500 millones de dólares en criptodivisas.

Durante una entrevista con Bloomberg TV el creador de Microsoft dijo que Bitcoin no es para todo el mundo y que solo la persona más rica del mundo debería considerar invertir en estas monedas.

Concretamente, Gates dijo que Musk tiene “toneladas de dinero” así que a él no le preocupa que el bitcoin pueda subir o bajar de forma aleatoria y añadió que “si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado".

El bitcoin no es positivo para el medio ambiente y esta no es la primerav vez que Gates la critica

“Bitcoin usa más electricidad por transacción que ningún otro método inventado por la humanidad". Además de sus opiniones sobre la criptomoneda para inversores, Gates declaró en una conversación en Clubhouse, y como publicó Geekwire, que esta no es "buena para el medio ambiente".

El Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge (CCAF), que estudia el negocio de las criptomonedas, calcula que el consumo total de energía de bitcoin está entre 40 y 445 teravatios por hora (TWh) al año, con una estimación central de aproximadamente 130 teravatios por hora.

Para entenderlo mejor, según la BBC, el consumo de electricidad de Reino Unido es un poco más de 300 TWh al año, mientras que Argentina usa aproximadamente la misma cantidad de energía que la mejor estimación de la CCAF para el bitcoin. Informaciones como esta, ha llevado a Gates a comentar que "Bitcoin utiliza más electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad".

No es la primera vez que Bill Gates se muestra crítico con la criptodivisa. En 2018 en un Ask Me Anything de Reddit, el multimillonario cargó duramente contra estas divisas digitales relacionándolas con el mercado de drogas y la muerte de personas tras ser preguntado por la opinión que tiene de ellas. "En este momento, las criptomonedas se utilizan para comprar fentanilo y otras drogas, por lo que es una tecnología rara que ha causado muertes de manera bastante directa".

Los "juegos" de Musk con Bitcoin y el Twitter

La advertencia de Gates no va muy desencaminada de la idea lanzada hace unas seamnas por Musk cuando dijo que la gente no debería invertir sus ahorros en criptodividsas. Cree el líder de Tesla que "hay muchas posibilidades de que la criptomoneda sea la futura moneda" del mundo pero no se sabe y, por ello, hay que ir con precaución.

Lo que está claro es que Musk parece influir mucho en la confianza que las personas ponen en estas monedas. Más de una vez ha mencionado la pabara bitcoin en su perfil de Twitter y provocado subidas en el valor de esta moneda, gracias a las inversiones de las personas. Hace unas semanas, con tan solo poner "#bitcoin" en su bio de Twitter, el valor de la moneda se disparó de unos 26.000 euros a los 31.279 euros en unos minutos.