Tesla invierte 1.500 millones dólares en Bitcoin y en un "futuro próximo" aceptará pagos en esta criptomoneda

La apuesta de Elon Musk por el Bitcoin parece que no solo se ha limitado a un cambio en su biografía de Twitter. Tesla, empresa que fundó y preside, ha comunicado una inversión de 1.500 millones de dólares estadounidenses en bitcoins y la próxima aceptación de esta criptomoneda como medio de pago.

La noticia, conocida en las últimas horas, ha hecho que el precio del Bitcoin vuelva a dispararse tras semanas de récords. Un impulso indirecto más por parte de Musk que, además de impulsar recientemente esta misma divisa digital, hizo lo propio con Dogecoin la semana pasada apenas dos días después de asegurar que dejaba Twitter. Dogecoin también se disparó.

