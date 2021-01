Tiene más de 200 millones de dólares en bitcoins, pero perdió el papel con la contraseña y no puede acceder a ellos

Una contraseña perdida separa a Stefan Thomas, un programador alemán que reside en San Francisco, de una fortuna de más de 200 millones de dólares en bitcoins. Una cifra que llegó a cerca de 300 millones con el reciente récord.

Para acceder a ellos necesita el código con la que desbloquear la memoria IronKey que contiene las claves privadas de su cartera digital con nada menos que 7.002 bitcoins. Su principal problema, explica el reportaje del The New York Times que ha dado a conocer la historia, es que perdió el papel en el que anotó la contraseña.

Más allá de haber perdido la contraseña, el principal problema es que solo le quedan dos oportunidades para introducir la clave antes de que la memoria de alta seguridad se cifre

Una contraseña perdida y una memoria USB inexpugnable

El segundo problema del alemán es la seguridad que brindan las memorias que utilizó para guardar las claves de la cartera, unidades flash USB cifradas que cuenta con certificado FIPS 140-2 de nivel 3 e incluye un cifrado basado en hardware AES de 256 bits en modo XTS. Son aparentemente inexpugnables y, además, solo permiten diez equivocaciones a la hora de introducir su clave.

De esa decena de oportunidades, a Thomas solo le quedan dos. Intentó probar con ocho contraseñas que resultaron ser incorrectas y, por ahora, no parece que vaya a volverlo a intentar ante el peligro de volver a fracasar y que las claves sean cifradas quizás para siempre.

Se estima que alrededor del 20 % de los bitcoins existentes están en carteras perdidas o abandonadas; actualmente esa cifra representa 140.000 millones de dólares estadounidenses

La historia de este ingeniero es la de muchas otras personas que han perdido acceso a las carteras en las que guardaban más o menos bitcoins. Según la compañía Chainalysis, 18,5 millones de bitcoins existentes, alrededor del 20 % parecen estar en carteras perdidas o abandonadas. Esos bitcoins son, actualmente, unos 140.000 millones de dólares estadounidenses.

Al hilo de la historia, ampliamente compartida en redes sociales, el exjefe de Seguridad de Facebook ha sugerido dejarse de adivinanzas, comprar una veintena de memorias como la suya y encargar a profesionales que se pasen seis meses tratando de encontrar una forma de romper la seguridad. "I'll make it happen for 10%. Call me", ha escrito Alex Stamos.