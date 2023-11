Twitter era mi red social favorita y X me parece un desastre para informarme. Cinco cosas que ha hecho Elon Musk este año para mal

De todas las redes sociales, mi favorita para informarme era Twitter. Muchos periodistas la usaban para compartir datos, noticias, mantener discusiones, reaccionar a informaciones... A diferencia de Instagram donde no puedes poner enlaces en el feed, el hecho de poner los links permite fácilmente contrastar las informaciones.

Hace ahora poco más de un año desde que Elon Musk entrase a la sede de esta empresa en San Francisco con un lavabo en las manos. Y para mí, lo que ahora se llama X, es un absoluto desastre cuando hablamos de un lugar donde obtener información de calidad.

Varias son las decisiones que el magnate ha tomado que hacen que no me resulte fácil fiarme de muchas publicaciones, que me resulte confuso y que haga que cada vez use menos esta red social, por puro tedio.

1-Los despidos de moderadores

Los despidos han sido una decisión horrible y no solo por las formas que atentan contra los derechos de los trabajadores, sino porque Elon Musk se ha deshecho de gran parte de los moderadores de la plataforma. Y eso se nota en el uso.

Además de todo el spam que llega, sino que te enfrentas a mucha desinformación. Solo hay que tener en cuenta que se pueden ver películas enteras en X, incluso algunas recién estrenadas (se calcula que al menos 9 millones de personas vieron la peli de Super Mario), algo que es ilegal, sin que su recortada plantilla se entere durante días, para saber que no tienen la capacidad de localizar fácilmente los bulos.

El conflicto entre Israel y Hamás primero y el genocidio en Gaza después son la gran prueba de fuego de que los bulos corren como la espuma, creados o difundidos por personas "informando" desde el sofá de sus casas y compartiendo informaciones incorrectas muchas veces sin saber que son 'fakes'.

2-Verificar a cualquier solo por pagar

Con el fin de hacer de que todo el mundo que quiera el ansiado verificado azul tenga que pagar por ello a través de la suscripción de Twitter Blue, la compañía ha estado retirando este distintivo a algunas personas que ya lo tenían. De esta manera, ahora cualquiera que desee incluir el tic azul en su cuenta puede hacerlo si se suscribe a Twitter Blue.

Desde el principio muchas cuentas falsas lo usaron para causar confusión. El ejemplo de un Lebron James verificado dando un bombazo informativo es un ejemplo claro (no era el jugador de baloncesto, sino una cuenta con su nombre, que pagó por un check azul).

Ahora, cuando quieres leer una conversación ya no sabes cuáles de los perfiles que habla realmente saben o si simplemente es cualquiera opinando de cualquier cosa. Mientras que una persona con autoridad en un tema si no ha pagado, te aparecerá sin esa verificación que antes facilitaba mucho más seguir una discusión.

3-Eliminar la vista previa de enlaces

Los enlaces nos permiten acceder a una información y ver cuál es la fuente, analizar esa fuente... pero ahora es complicado a primera vista saber si alguien ha añadido un link o si se trata simplemente de una imagen compartida, acompañando una información.

La decisión de Musk de quitar la vista previa de los enlaces siento que hace el uso más complicado a primera vista.

4- Cambio de algoritmos y recomendaciones al tún tún

Me aparecen muchas cuentas como sugerencia para seguir, que son realmente irrelevantes para mis gustos o intereses (y no solo hablo de la cuenta de Elon Musk que, por su decisión, tuvo una época que nos aparecía todo el tiempo).

En agosto supimos X (Twitter) ha introducido 13.000 cambios en su algoritmo y había 6 nuevos criterios para dar visibilidad a los posts.

Esto se une al anuncio de marzo de que quien no pague tendrá menos visibilidad. Entonces, en resumen, muchas de las cuentas o posts que nos aparecen pueden resultarnos irrelevantes y su relevancia es que vienen de gente que ha pagado, no que me dé la información que necesito.

Además,según un informe de The New York Times, X quiso entorpecer el acceso a las webs que no gustan a Elon Musk ralentizando sus enlaces.

5-La privatización de herramientas como TweetDeck (ahora XPro)

Tweetdeck es ahora XPro: como parte de su rebranding, Elon Musk también le ha cambiado el nombre a esta herramienta. La anteriormente conocida como Tweetdeck, es la versión "premium" de esta red social, con herramientas más enfocadas al entorno profesional.

Yo, personalmente, no la usaba. Pero es muy útil: básicamente es una herramienta que nos permite añadir varias columnas a la pantalla y poder ver tuits y tus notificaciones de una manera mucho más productiva. Además, los tuits van apareciendo en tiempo real, siendo una forma de tener un mayor control de tu cuenta.

Ahora hay que pagar para utilizarla.

