XPro es el nuevo nombre que Elon Musk le ha dado a la versión con esteroides de Twitter, anteriormente conocida como TweetDeck

Son tiempos difíciles para los usuarios de Twitter, o X, ahora que la plataforma ha cambiado recientemente de nombre. Desde que Elon Musk se encuentra al cargo de ella, la red social ha pasado por una gran metamorfosis, expresando el deseo de Musk de querer transformarla en una 'superapp' en la que se pueda acabar haciendo "de todo". Si bien esta idea puede ser atractiva, como es el caso de WeChat en China, suscita las dudas de muchos usuarios, los cuales notan cada vez más un futuro incierto para la plataforma.

Entre las decisiones de Musk también se encontraba su nueva política de cobrar por el uso de la API de Twitter, haciendo que muchas de las aplicaciones que dependieran de ella no pudiesen hacer frente a los costes que ello supone. Twitterrific fue una de las grandes afectadas, aunque hay un cliente que se está beneficiando de todos estos cambios, principalmente porque es propiedad de X: Tweetdeck.

Tweetdeck es ahora XPro

Ahora, como parte de su rebranding, Elon Musk también le ha cambiado el nombre a esta herramienta, la cual pasará a llamarse XPro. Con esta nueva designación, la compañía deja aún más claro que, la anteriormente conocida como Tweetdeck, será considerada la versión "premium" de esta red social, con herramientas más enfocadas al entorno profesional.

El cambio de nombre no es lo único que afectará a Tweetdeck, sino que la plataforma llegará además renovada con un amplio abanico de plugins, según pudo comentar el propio Musk. Si bien no ha dado detalles de qué plugins podrán contar los usuarios de XPro, lo que está claro es que Musk quiere sacar provecho de este cliente para seguir rentabilizando la compra de Twitter.

El pasado mes, fueron muchos los usuarios que no pudieron acceder a Tweetdeck. Esto es debido a que ahora la herramienta dispone de una nueva versión en la que solamente los usuarios verificados de X pueden entrar a ella. Aquellos que no paguen Twitter Blue o no tengan el icono de verificado podían probar la herramienta durante 30 días más. Si bien este anuncio se produjo el pasado 4 de julio, es posible que en los próximos días la herramienta acabe siendo exclusivamente de pago.

Actualmente, si entramos a Tweetdeck, veremos que la herramienta nos insta a probar su nueva versión a través de una advertencia. Si pulsamos sobre ella será cuando veamos la referencia a XPro y un completo lavado de cara.

Si no conocías Tweetdeck, básicamente es una herramienta que nos permite añadir varias columnas a la pantalla y poder ver tuits y tus notificaciones de una manera mucho más productiva. Además, los tuits van apareciendo en tiempo real, siendo una forma de tener un mayor control de tu cuenta.

