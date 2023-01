Elon Musk acaba de matar una parte importante de la esencia de Twitter: prohíben oficialmente los clientes de terceros

La semana pasada informábamos acerca de que algunos clientes de terceros de Twitter no respondían. Sus responsables tuvieron que esperar varios días hasta conocer qué ocurría, ya que la compañía tardó en ofrecer un comunicado oficial. Sin embargo, a muchos les sabía a poco, pues la razón no fue lo suficientemente esclarecedora. Con Elon Musk al frente de la dirección, Twitter está cambiando significativamente, y no necesariamente para bien.

Ahora la situación ha tornado preocupante para los clientes de terceros como Tweetbot, Twitterrific, Fenix y demás. Y es que la compañía ha actualizado silenciosamente su política de términos y condiciones para desarrolladores. En una de las cláusulas prohíben hacer uso de la API de Twitter para "crear o intentar crear un sustituto o servicio similar a la app de Twitter". De esta manera, Twitter entierra de manera definitiva los clientes de terceros, obligando a los usuarios a acudir a la app oficial de Twitter si quieren seguir permaneciendo en la red social.

Sin siquiera ofrecer un comunicado sobre su decisión de actualizar sus políticas, la compañía dejaba en tierra a estos clientes de terceros, prohibiendo el uso de la API de Twitter a cualquier aplicación o servicio que tuviera la intención de ofrecer un cliente alternativo a la plataforma oficial.

Today marks the end of an era. Sadly, we've been forced to pull Twitterrific from both the iOS and Mac App Stores.



Twitter’s unexplained revocation of our API access has left the app with no path forward. Please read our blog for more information🖖 https://t.co/UZSdmqZtMD