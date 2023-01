Twitter ha cambiado, pero aún puedes ordenar los tuits cronológicamente: así puedes ver tu timeline como siempre

Elon Musk está cambiando Twitter de los pies a la cabeza. Tanto que, para algunos usuarios el Twitter clásico ya no existe, pues esa red social suponía poder conectarse mediante clientes de terceros en Windows, macOS, iOS o Android. Desde hace unos días, estos están muriendo sin que se sepa oficialmente por qué, pero todo apunta a que es una decisión intencionada.

Dentro de los cambios visibles en aplicaciones y web, muchos usuarios se han percatado de que el botón para ordenar el timeline de forma cronológica ya no existe, lo que lleva a pensar que ya solamente nos queda el polémico timeline algorítmico. Pero no es cierto. Lo que ha hecho Twitter es un rediseño con el que se parece que nunca a TikTok.

Veamos cómo seguir leyendo la cronología clásica y cómo optar por la vista algorítmica.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

'For You' ('Para ti') y 'Following' ('Siguiendo'): el Twitter de siempre sigue ahí, más TikTokizado

El cambio se está aplicando gradualmente, por lo que es posible que aún tengas el viejo botón para optar entre vista algorítmica y cronológica. Si por el contrario te ha desaparecido y quieres volver a tenerlo todo como antes, ahora hay dos nuevos botones que debes conocer.

Al entrar en la web o en las aplicaciones oficiales de Twitter, ahora la compañía nos recibe con dos nuevas pestañas, 'For you' ('Para ti') y 'Following' ('Siguiendo'). Aparecen donde antes solamente aparecían las listas fijadas por el usuario, pero al ser una función poco usada, es posible que hasta ahora fuera una zona que tuvieras totalmente limpia. Veamos qué significa cada una.

'For You': se trata de la pestaña que guarda los contenidos de la antigua vista algorítmica. Es decir, al seleccionarla veremos muchos tuits de personas que no seguimos, tuits que por cómo funciona ahora mismo la plataforma pueden ser antiguos e irrelevantes en el momento presente, muchos tuits marcados como 'Me gusta' por otras personas, etc. La elección del nombre 'Para ti' es la misma que hizo TikTok para mostrarte vídeos que el algoritmo piensa que pueden gustarte, y a menudo es donde vemos los virales y los vídeos que más tiempo retienen al usuario.

Si quieres leer a quienes has elegido seguir, tu mejor opción es la pestaña 'Following'