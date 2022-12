Elon Musk implanta el impacto de cada tuit en Twitter y desata la polémica por lo más inesperado: lo mal diseñado que está

Elon Musk sigue revolucionando Twitter y esta vez lo ha hecho con una función que tiene muchas lecturas: la de mostrar el impacto de un tuit. Esta función, que a lo largo de la semana ha ido implantándose en las versiones de iOS y Android para llegar posteriormente a la web, nos sirve para visualizar cuántas personas han visto un tuit. Útil o no, hay una característica de esta implantación que ha llamado la atención: dónde está colocado y cómo afecta al diseño de la interfaz.

Como puedes ver en la imagen que corona este artículo, el impacto de un tuit puede visualizarse en la zona inferior de este, justo delante de la cantidad de comentarios que tiene, sus retuits, favoritos y la función de compartir. No obstante, no todos los tuits cuentan con el recuento de vistas disponible, quedando fuera los tuits de la comunidad, los que escribamos para nuestro círculo y los más antiguos.

¿Cómo se contabiliza cada visita? Aunque a lo largo de estos días ha habido variaciones, en estos momentos el contador sube una unidad cuando un tuit aparece en la pantalla de alguien, incluso en la tuya. Es decir, que el impacto irá creciendo cuando este salga en Inicio, búsquedas, perfiles, los tuits incrustados en artículos... ¿Que lo escribes desde tu teléfono y luego lo ves en la web? Pues dos vistos más.

Esta función no pilla por sorpresa, si bien Elon Musk la anunció a principios de este mes, explicando que de este modo nuestras publicaciones en texto y fotos también tuvieran reflejado el impacto como ya lo tenían los vídeos. Y tampoco es nueva, ya que existía desde hace años en diferentes herramientas analíticas de terceros.

Con esta función de mostrar el impacto de los tuits, Elon Musk pretende demostrar "lo viva que que está la plataforma" ofreciendo una imagen más completa al usuario que lo que proporciona tener únicamente las respuestas, RT y "Me Gusta".

De forma colateral, el impacto puede invitar a otros usuarios a hacer RT a un tuit que consideren bueno y que no está teniendo la repercusión suficiente (a veces somos un poco rácanas) y por supuesto, para poder presentar el alcance a clientes de marca o incluso, para que veamos la diferencia de impacto entre quienes tienen el tick azul de pago y quienes seguimos usando Twitter gratis.

Un aspecto curioso de esta nueva función es que va un poco a contracorriente respecto a lo que se viene haciendo últimamente en redes sociales. Así, desde el año pasado es posible ocultar los "Me Gusta" de Instagram y Facebook. También Youtube permitió ocultar los "No me gusta" en 2021.

Puede que sea porque la plantilla de Twitter está en cuadro después de sufrir despidos en masa y de la desbandada de algunas de las personas más importantes detrás de la plataforma. Puede que sea un descuido. Sea como sea, la última función de Twitter está dando que hablar por su diseño.

Lo primero de todo tiene que ver con su privilegiada posición a la izquierda del todo, antaño reservada a las respuestas, que ha causado estragos en la memoria muscular de los usuarios más intensivos. Si antes tu dedo acudía de forma automática a responder, retuitear o darle al "Me Gusta", ahora toca frenar y buscar de nuevo todo.

De hecho, el propio Elon Musk ha sometido a debate su posición, iniciando una reñida encuesta que por el momento gana su posicionamiento a la derecha, un cambio que habría sido menos traumático en la experiencia.

Si te gusta la simetría, el orden y la lógica, los cambios en la interfaz causados por esta nueva función seguro que te rascan un poco. Son pequeños detalles, pero hay a quien le chirrían.

La ingeniera web de Apple Marina Aísa también ha querido sumar su granito de arena en la (mala) implementación visual del impacto en Twitter.

Twitter's new UI breaks in Spanish.



Why? Because now there is too much text in the same row which has no wrapping attributes, breaking the responsiveness.



Classic bug that should have showed up at the PR's review or first QA testing session... crazy that it's in production 🤦‍♀️🤯 pic.twitter.com/M8ZVDcjbKr