Elon Musk afirma que tendrá un sustituto para que lidere Twitter tras su reestructuración. Él quiere centrarse en Tesla

Desde que Elon Musk entrase en las oficinas centrales de Twitter con un lavabo y se autonombrase CEO de la plataforma tras concluir su compra, ha dado sorprendentes titular cada día.

Los titulares no siempre han sido realmente positivos: despidos masivos y de malas maneras; exigencias a los trabajadores que atacan los derechos laborales; un sistema de verificación fallido; poca claridad con qué quiere decir con permitir libertad de expresión en los comentarios...Todo esto ha llevado a una congelación de la publicidad por parte de muchos anunciantes y a la salida de cargos clave.

Una noticia que acaba de dar en un tuit hace unos minutos es más positiva para algunas personas: Twitter trabaja para ofrecer la posibilidad de que haya tuits más largos que los caracteres actuales.

Ahora, hace unas horas, se ha conocido que el magnate buscará pronto a un nuevo CEO para Twitter porque él quiere centrarse en Tesla, otra de sus empresas. Cabe decir que, además de todo esto, esta semana ha comenzado el jucio contra él por una demanda de un inversor de la firma, por la multimillonaria remuneración de 56.000 millones de dólares que el empresario recibió de Tesla (lo que le llevó a ser el hombre más rico del mundo).

Precisamente, fue durante su juicio cuando Musk testificó sobre sus planes en su nueva empresa. En una intervención hace unas horas (recordemos la diferencia horaria con Estados Unidos), afirmó que esperaba reducir el tiempo que invierte en Twitter y encontrar un nuevo líder para dirigir la compañía, agregando que esperaba completar una reestructuración organizacional esta semana. Musk hizo las declaraciones mientras testificaba en un tribunal de Delaware.

Sin embargo Musk dijo más tarde en un tuit que seguirá dirigiendo Twitter hasta que este sea un lugar fuerte, por lo que "llevará un tiempo". Este tuit de Musk se produjo después de que el anterior consejero delegado, Jack Dorsey, dijera que no aceptaría el papel de consejero delegado de Twitter.

En una respuesta a un usuario de Twitter cuando le preguntó si aceptaría el puesto de CEO, dijo "no". Parece ser que los inversores de Tesla están preocupados por el tiempo que Musk está dedicando a su nueva empresa.

Correct. I will continue to run Twitter until it is in a strong place, which will take some time.