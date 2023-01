Si accedes a Twitter desde un cliente alternativo y este no funciona no es tu culpa: la API de Twitter no responde

Si accedes a Twitter a través de un cliente alternativo es posible que te hayas dado cuenta de que algo va mal. Y es que según las apps de terceros como Tweetbot, Twitterrific, o Fenix, entre otras, están teniendo problemas para comunicarse con la API de Twitter.

Aunque las causas son todavía desconocidas, un fallo en la API de Twitter estaría provocando que dichas apps no puedan comunicarse con Twitter, y por tanto, deshabilitando el acceso al sitio. Parece que mientras el problema persiste, los usuarios que quieran acceder a esta red social deberán hacerlo mediante la app oficial.

Múltiples clientes de terceros no tienen acceso a la API

Uno de los creadores de Tweetbot, Paul Haddad, comentaba en Mastodon que ha dejado de haber comunicación desde múltiples clientes de terceros, asegurando de que podía tratarse de algún bug.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.



We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more. — Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023

We’re aware that Twitterrific is having problems communicating with Twitter. We don’t yet know what the root cause is, but we’re trying to find out. Please stay tuned and apologies. — Twitterrific (@Twitterrific) January 13, 2023

Sin embargo, otros especulan que podría haberse tratado de un movimiento de Twitter para hacer inaccesibles los clientes de terceros y que solamente se pueda entrar a la red social a través de sus clientes oficiales. No obstante, no todos los clientes de terceros han dejado de funcionar, ya que como comentan desde The Verge, Albatross sigue operativo. Aquellos que estén entrando a Twitterrific desde Mac tampoco parece afectarles por el momento.

Para que los clientes de terceros de Twitter funcionen, es esencial que estos utilicen la información proporcionada por la API de Twitter. Ésta ha pasado por una serie de cambios durante los últimos años, donde se apostó por un futuro descentralizado y beneficioso para los desarrolladores que quisieran hacer uso de la API para aplicaciones de terceros. Aunque no siempre fue así.

Por el momento no hay información oficial por parte de Twitter, por lo que aunque la API parece no responder, no hay indicios de las causas de esta caída. Parece que tendremos que esperar hasta que alguien de la compañía se pronuncie al respecto.