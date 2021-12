El fundador de Twitter reconoce que cerrar la API "fue la peor cosa que hicieron": así perjudicó a usuarios y desarrolladores

Jack Dorsey, cofundador de Twitter y CEO de la compañía hasta hace unos días, ha estado esta semana muy activo en la red social, y no hablando de ella, sino del futuro de la web, que muchos están llamando web3. Ya se están construyendo muchas herramientas para ella, como el navegador Opera integrando la plataforma de escalado de Ethereum, pero Dorsey no cree en una de sus grandes promesas.

El exdirectivo ha criticado el ideal de que la web3 será descentralizada (a diferencia de la Web 2.0, centralizada en manos de grandes plataformas y redes sociales), afirmando que no somos dueños de la web3, sino que son los inversores de riesgo de grandes grupos los que son propietarios de las plataformas descentralizadas que van saliendo.

Esto ha provocado un debate muy encendido entre las partes, en el que Jack defiende posturas de verdad descentralizadas y en manos de la gente. Una de las críticas que ha recibido es que siendo una compañía de la Web 2.0, Twitter limitó mucho el acceso a su API, sobre la que se había construido mucho y que tenía gran potencia para el futuro. Jack no se ha escondido con su respuesta:

Worst thing we did. I wasn’t running company at the time. Company has worked hard and will continue to open back up completely.