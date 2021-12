La Web 3.0: qué significa que Opera integre Polygon, la plataforma de escalado de Ethereum que incorpora miles de proyectos a web3

En Opera siempre han estado bastante a la vanguardia en lo que a tecnología blockchain se refiere. Desde 2018 integran su propia cartera de criptomonedas en el navegador, y su navegador ya tiene soporte para web3 para acceder a sitios web .crypto, algo de lo que probablemente hayas estado escuchando cada vez más y quizás no entiendas del todo qué es.

La última novedad de Opera tiene que ver precisamente con esto, con "la web del futuro". La empresa acaba de anunciar su integración con Polygon, una plataforma de escalado de Ethereum que incorpora miles de proyectos a web3, lo que permitiría a sus usuarios acceder desde el navegador a más de 3.000 aplicaciones descentralizadas (DApps) de la red Polygon a partir de 2022.

¿Y esto de la web3 que importa?

La web como la experimentamos hoy en día es lo que se conoce como Web 2.0, es decir, cuando pasamos de aquella web de principalmente texto y lectura (Web 1.0) a lo que disfrutamos ahora con sitios web interactivos, sociales, y cargados de contenido multimedia que principalmente están alojados en servidores centralizados.

Con la web3 o la Web 3.0 se está comenzando a vender la idea de que el futuro es darle la vuelta a este último punto y descentralizar la web para que corra sobre blockchains (así como las criptomonedas tipo bitcoin y ethereum) potenciadas por redes P2P.

En la web3 las aplicaciones se llaman DApps (la 'D' es por descentralizadas) y la idea principal es que los desarrolladores no creen aplicaciones que se ejecuten en un único servidor, ni almacenen todos su información en una sola base de datos, que como pasa hoy en día constantemente, suelen estás alojadas y son mantenidas por un único proveedor de servicios en la nube.

En la web3, las DApps corren en la cadena de bloques, en redes centralizadas con múltiples nodos p2p, o en una combinación de las dos cosas, algo que se empieza a conocer como el "protocolo criptoeconómico".

En su anuncio, Opera además explica que permitirá realizar transacciones con MATIC. MATIC es un token con el que según quieren "eliminar los obstáculos asociados con el uso de criptomonedas". Es decir, las tarifas de gas de Ethereum que están subiendo hasta niveles insostenibles.

Polygon está intentando presentar una nueva solución de escalado de Ethereum Layer 2 de tarifas rápidas, escalables y ultra bajas, y se ha hecho bastante popular entre usuarios y desarrolladores, albergando muchas DApps de juegos y NFT.

Ese es otro de los puntos claves de la web3, ya que las criptomonedas juegan un papel muy importante en estos protocolos al ofrecer un incentivo financiero a los que participan en en la creación, gobierno, contribución o mejora de uno de los proyectos en sí. En el caso de Opera ese incentivo sería MATIC, al menos por ahora.

De momento no estamos probablemente ni cerca de que la web3 reemplace a la Web 2.0, y el blockchain no carece también de sus propios problemas y retos. Sin embargo, Opera puede que sea el primero en lanzarse al agua con un proyecto así, pero seguramente no será el último.