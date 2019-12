El CEO de Twitter quiere descentralizar las redes sociales, y convertir la suya en un mero 'cliente' de un protocolo abierto

Hace unas horas, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunciaba desde su cuenta en dicha red social que su compañía "está financiando un pequeño equipo independiente", liderado por el CTO de la compañía, Parag Agrawal, de "hasta cinco desarrolladores de código abierto, ingenieros y diseñadores para que creen un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales. El objetivo es que Twitter se convierta en un cliente de este estándar".

Hay que entender bien a qué se refiere Dorsey para entender la relevancia del anuncio: existen, hoy en día, tecnologías como el e-mail, cuyos aspectos técnicos son públicos y libres de patentes, lo que permite no sólo que existan innumerables plataformas y apps de gestión de correos electrónicos (desde Mozilla Thunderbird a Outlook), sino que diversos servidores de distintos propietarios puedan interactuar entre sí, de modo que el propietario de una cuenta @genbeta.com pueda recibir sin problemas correos desde una cuenta @gmail.com.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. 🧵