Twitter confirma que están bloqueando la API de los clientes de terceros: les culpa de no cumplir las normas sin explicar cuáles son

Si eres un usuario que accede a Twitter a través de un cliente alternativo como Tweetbot, Twitterrific o Fenix la semana te encontrarías que no pudiste acceder a sus servicios. Las diferentes aplicaciones informaron que estaban teniendo problemas para comunicarse con la API de Twitter, aunque no se conocían los motivos que habían desembocado en esta situación.

Todo el mundo había planteado dos situaciones para que se diera este problema: o un bug de Twitter o que la empresa había cortado el acceso a las API a todas estas aplicaciones. El silencio ha sido el protagonista durante estos días, ya que Twitter no se pronunciaba acerca de este suceso hasta el día de ayer.

A través de un tweet publicado en la cuenta de @TwitterDev, la compañía confirmo que el hecho de que estas aplicaciones no funcionen es debido a que ellos mismos les han cortado las alas. Han escudado precisamente que ahora están forzando a cumplir las normas que hay alrededor de las API y esto tiene como consecuencia que algunas apps dejen de funcionar.

Esto sin duda ha sido un jarro de agua fría para todos los desarrolladores que han creado una aplicación alternativa a la oficial. Estas se caracterizaban, entre otras muchas cosas, por no incluir publicidad y esto podría ser uno de los motivos por los que Twitter ha tomado esta decisión. Con esta se está obligando a todos los usuarios a pasar por la versión oficial de la aplicación.

Como es lógico, han sido muchas las críticas que se han generado con respecto a esta decisión y que se puede ver en la respuesta a este tweet. Concretamente, todos los usuarios han coincidido en que no conocen las reglas a las que se está haciendo referencia por parte de Twitter.

Una de las respuestas más sonadas ha sido la que ha ofrecido Tweetbot a través de la cuenta de Twitter de sus creadores. En este afirman que a lo largo de los 10 años de su existencia han cumplido con las normas de la API. Se abren a que si algo ha cambiado (y de lo que no han sido informados) estarán encantados de poder acatarlo.

Tweetbot has been around for over 10 years, we've always complied with the Twitter API rules.



If there's some existing rule that we need to comply with, we'd be happy to do so, if possible. But we do need to know what it is...@TwitterDev, you know how to reach us. https://t.co/RujogIjRvx