Elon Musk vuelve a liarla con Twitter: ya no hay forma de distinguir entre una persona verificada por pagar o por ser relevante

Con el fin de hacer de que todo el mundo que quiera el ansiado verificado azul tenga que pagar por ello a través de la suscripción de Twitter Blue, la compañía ha estado retirando este distintivo a algunas personas que ya contaran con él. De esta manera, ahora cualquiera que desee incluir el tic azul en su cuenta puede hacerlo si se suscribe a Twitter Blue, que en España tiene un precio de 11 euros al mes para cuentas individuales.

Este nuevo sistema de verificación, al igual que muchas de las decisiones tomadas por el actual máximo responsable de Twitter, Elon Musk, han dado lugar a múltiples discusiones y debate. De hecho, cuentas con gran relevancia como The New York Times y otras organizaciones y celebridades, han decidido no pagar por Twitter Blue.

Una verificación cada vez más ambigua

En el caso del consagrado periódico, no llevar el tic azul como símbolo de protesta le ha llevado a recibir una oleada de insultos por parte del propio Musk. "La tragedia real de @NYTimes es que su propaganda ni siquiera es interesante," comentaba Musk en la red social. "Además, su feed es el equivalente a la diarrea. Es ilegible," proseguía. El medio no ha querido dar declaraciones al respecto.

La idea de la compañía es que en la sección de "Para ti", la cual es aquella que selecciona lo que más nos puede llegar a interesar según el algoritmo, solamente aparezcan cuentas con el tic de verificado, o traducido al idioma de Twitter, solo "tuits de relevancia". Sin embargo, el hecho de que todo el mundo pueda pagar para obtener esta insignia también conlleva a que nos podamos encontrar a personas con el único propósito de suplantar la identidad de otras personas, trollear o difamar en la plataforma.

El tic de verificado ahora se divide en tres formas: azul, dorado y gris. Mientras que el azul sirve tanto para individuales como organizaciones, el tic dorado solamente se le ofrece a organizaciones y empresas, con un precio de unos 1.000 dólares al mes. Por otro lado, el tic de verificado gris está reservado únicamente para cuentas gubernamentales.

Parece que las normas no están hechas para todos

Aunque la compañía ya se encuentra retirando el tic azul de aquellas personas que lo obtuvieron previamente a Twitter Blue, parece que no todo el mundo en la plataforma seguirá las mismas normas. Y es que según un documento interno que revelaba el propio New York Times, 10.000 de las organizaciones con más seguidores en la red social y 500 de los anunciantes más valorados estarán exentos de estos cambios.

Según reporta la BBC, organizaciones tales como la CNN, Los Angeles Times, o el Washington Post, entre otras, siguen contando con el tic dorado pese a decir públicamente que no pagarían por la verificación. Lo mismo ocurre con algunas celebridades como LeBron James o Ice-T, quienes a pesar de sus críticas hacia este sistema siguen contando con la verificación.

Si bien la compañía prometió que a partir del 1 de abril iban a comenzar con el proceso de eliminación del icono de verificado para aquellas cuentas que no pagasen Twitter Blue, parece que todavía esto no se ha extendido y que muchas de las cuentas que no pagan, siguen teniendo esta insignia.

Son muchos los usuarios de Twitter que no apoyan el nuevo sistema implementado por la plataforma. Básicamente porque cada vez se vuelve más difícil de reconocer qué cuentas pagan Twitter Blue y cuáles ya contaban con el verificado antes de los cambios. Actualmente, si entramos al perfil de cualquier cuenta con el tic azul y presionamos sobre la insignia, Twitter dice lo siguiente:

"Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o es una cuenta verificada antigua."

La descripción ya no distingue entre cuentas que hayan pagado Twitter Blue o aquellas que ya tenían el verificado como antes, algo que ha hecho a los usuarios de Twitter ir con pies de plomo cuando naveguen por la plataforma.

Una extensión para mantenerte alerta

No obstante, pese a todo este embrollo, ya existen maneras de diferenciar claramente las cuentas verificadas. Para ello tan solo hay que instalar una extensión en nuestro navegador. Es el caso de la extensión 'eight-dollars', que nos permite diferenciar cuentas mediante las etiquetas 'Actually Verified' o 'Paid for Verification'. Además, estas etiquetas se incorporan justo al lado del nombre, para que ni siquiera tengamos que entrar al perfil y comprobarlo.

Tal y como reporta el medio The Verge, también hay indicios de que Twitter ya se encuentra trabajando en una manera de que las personas que pagan Twitter Blue puedan ocultar su estatus, pudiendo disfrutar de todas las ventajas de esta suscripción sin mostrar la insignia en la red social.

