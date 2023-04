Elon Musk publica el algoritmo de Twitter, en código abierto, como quería. Hay cuatro temas que mira con atención

Twitter ha publicado en GitHub el código que elige los tuits que aparecen en tu cronología y ha publicado una entrada en su blog explicando la decisión y donde explica en qué se fija el algoritmo a la hora de determinar qué tuits aparecen en la línea de tiempo "Para ti" (o 'for you, que pronto va a priorizar a quienes paguen por Twitter Blue) y cómo los clasifica y filtra.

Esta decisión de hacer el código de Twitter abierto al público siempre ha sido una prioridad de su ahora CEO, Elon Musk. Hace ahora un año Elon Musk dijo que se planteaba crear una red social de código abierto porque consideraba que Twitter no respetaba la libertad de expresión. Luego, lo que acabó haciendo fue comprar Twitter.

Con la novedad anunciada unas horas de tener el código a la vista de todo el mundo, Twitter ha explicado que "el proceso de recomendación consta de tres etapas principales". En primer lugar, reúne "los mejores tuits de diferentes fuentes de recomendación", luego los clasifica con "un modelo de aprendizaje automático". Por último, filtra los tuits de personas que has bloqueado, los tuits que ya has visto o los tuits que no son seguros para el trabajo, antes de ponerlos en tu cronología.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Tres temas que a Musk le importan más

Ahora bien, fuera de obviedades, hay algo que llama la atención. Como ha tuiteado Jane Mnachung Wong, una reconocida hacker y famosa por encontrar nuevas funciones en aplicaciones de los gigantes tecnológicos, el algoritmo de Twitter etiqueta específicamente si el autor del Tweet es Elon Musk ("autor_is_elon") y también ha encontrado las etiquetas de demócrata, republicano y "usuario avanzado".

Twitter’s algorithm specifically labels whether the Tweet author is Elon Musk



“author_is_elon”



besides the Democrat, Republican and “Power User” labelshttps://t.co/fhpBjdfifX pic.twitter.com/orCPvfMTb9 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 31, 2023

De todos modos, por el momento, según anunció el propio Elon Musk en su perfil de Twitter, esto publicado ahora es "la mayor parte del algoritmo de recomendación" y dijo que el resto se publicaría en el futuro. También anunció que la esperanza es "que terceras partes independientes sean capaces de determinar, con una precisión razonable, lo que probablemente se mostrará a los usuarios".

Se abrió una discusión en Twitter Spaces donde el líder de la empresa dijo que el plan es hacer este sistema tan robusto como Linux, "quizá el proyecto de código abierto más famoso y exitoso". Dice el magnate que proporcionar transparencia en el código puede ser embarazoso al principio, pero debería conducir a una rápida mejora en la calidad de las recomendaciones.

En Genbeta | Elon Musk quiso investigar por qué tiene menos impacto en Twitter. Despidió al ingeniero que le dijo que interesa menos

Imagen| Xataka