Elon Musk confirma cuándo se revelará el código del algoritmo de Twitter. La pregunta es si beneficia al usuario

Las redes sociales cuentan con algoritmos complejos para determinar nuestro comportamiento en la plataforma. Los enlaces a los que entramos, el tiempo que pasamos leyendo un post... Todo queda registrado y es un feedback muy valioso para que el algoritmo pueda seguir ofreciéndonos contenido personalizado.

Es lo que ocurre en plataformas como Twitter, donde hace unos días escribíamos acerca de su intención de volverse más como TikTok a través de la recomendación de tuits, dejando cada vez más de lado el orden cronológico de éstos.

Sin embargo, para evidenciar que este algoritmo no tiene trampa ni cartón, Elon Musk quiere compartir el código de Twitter que se encarga de la recomendación de tuits, así como hacer visible el estado de las cuentas y los tuits no antes del próximo mes.

Twitter will publish tweet recommendation code & make account/tweet status visible no later than next month.



Transparency builds trust.