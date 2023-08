Twitter (o X) ha querido entorpecer el acceso a las webs que no gustan a Elon Musk: lo han hecho ralentizando sus enlaces según NYT

Están siendo semanas realmente intensas para los usuarios de Twitter con diferentes cambios que han afectado a todo lo que conocíamos. Partimos del sonado cambio de nombre a 'X' así como la actualización de su icono que dio por muerto el clásico pájaro azul. Pero ahora se está conociendo la estrategia de Elon Musk por evitar que los usuarios accedan a su competencia.

Y es que son ya muchos los intentos de Elon Musk para poder evitar dar relevancia a otras plataformas con las que no comulga como por ejemplo Instagram, Facebook o algunos medios de comunicación. El último movimiento ha sido ralentizar el acceso a estas webs a través de los enlaces que la gente publica en Twitter o incluso dando menos visibilidad a los tweets donde se contienen estos enlaces.

Elon Musk aboga de nuevo por silenciar a su competencia en X (o Twitter)

Ha sido The New York Times el que se ha percatado de este hecho a través de un artículo en el que analiza los tiempos de carga a diferentes plataformas. En concreto se ha determinado que X retrasaba el acceso a las webs de Reuters, The New York Times, Bluesky, Facebook e Instagram.

En los estudios realizados se pudo comprobar que al pulsar en un enlace que apuntaba a alguna de estas webs se encontró un retraso de aproximadamente cinco segundos antes de que cargue la web. Este es un claro movimiento para que cualquier usuario se desesperara en ese momento y no abandonara X para ir a las webs que no agradan a Musk.

Fue un usuario de 'Hacker News' el que encontró una interesante coincidencia con este tipo de retrasos. Y es que comenzó a detectar que la web de The New York Times comenzaba a cargar mucho más lento desde Twitter el 4 de agosto. Justo este día el dueño de X criticó la cobertura que estaba realizando este medio sobre Sudáfrica al supuestamente apoyar un supuesto 'genocidio blanco'.

Ante las críticas recibidas por este tipo de prácticas, X eliminó este retraso en la carga que ya funciona de manera normal. Un portavoz de la compañía afirmó que se eliminó esta demora pero no ofreció más detalles al respecto de por qué había ocurrido. Aunque como ya sabemos, no es la primera vez que trata de silenciar a otras plataformas.

