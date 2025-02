Un billonario "al que nadie votó" gestiona la administración de EE.UU: los funcionarios acusan a Elon Musk de amenazas y "terror"

Elon Musk ha llegado arrasando como director del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) creado por Donald Trump. El hombre más rico del mundo está buscando ahorrar en muchos espacios y eso se traduce en dejar a mucha gente sin trabajo. En general, el magnate, que odia el teletrabajo, ha llevado sus ideas laborales a todo Estados Unidos y también los abusos que ya protagonizó con sus trabajadores en empresas como Tesla o Twitter.

Hace unas pocas semanas que Donald Trump llegó al poder, día en que Elon Musk hizo un discurso también levantando la mano derecha en diversas ocasiones lo que resultó de gran incomodidad (porque recordaba al saludo de Hitler y su partido nazi). El billonario tiene con una misión impuesta por el presidente: "desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales".

Vamos ahora a hacer un repaso, desde el punto de vista laboral, cómo en estos pocos días dirigiendo DOGE, Musk ya ha intervenido la agencia USAID, ha enviado mails a trabajadores federales muy similares a los que recibieron los trabajadores de Twitter cuando aterrizó en la red social buscando dimisiones voluntarias y ya ha hablado en varios ocasiones de que todo el mundo de los trabajadores federales deberán volver a las oficinas. Además de cómo ha llevado sus ideas sobre Marte a la NASA.

Corte de acceso a las oficinas

Por un lado, hace unos días se supo que alrededor de 60 funcionarios de alto rango de USAID (agencia estadounidense independiente encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no-militar de Estados Unidos), fueron suspendidos la semana pasada y además se les acusó de intentar eludir el decreto sobre ayuda exterior.

Además, según la CNN, otro funcionario de alto rango fue suspendido por intentar revertir esa medida después de no encontrar evidencia de irregularidades. También se hizo público que personal de DOGE quiso acceder a las oficinas y a información clasificada, a la que solo pueden acceder aquellos con autorizaciones de seguridad y se les negó estos accesos aunque parece ser que, finalmente, lo lograron.

El objetivo de Musk y Trump es acabar con USAID (es curioso que en Wikipedia en español ya hablan de la agencia en pasado) y, entre otros asuntos, más de 600 empleados informaron de que no pudieron acceder a los sistemas informáticos de la agencia durante la noche del domingo al lunes. Esa técnica de despidos fue la llevada a cabo por Musk en Twitter, cuando quiso deshacerse de muchísimos trabajadores y lo que hizo fue quitar el acceso con los credenciales, tanto a las oficinas como a los sistemas (otras empresas como Google fueron polémicas por tomar decisiones similares).

Ansiedad entre los funcionarios por la incertidumbre

No solo USAID ha sido objetivo de Musk y su DOGE, Los trabajadores federales, es decir, los funcionarios del país, han dicho ser objeto de prácticas de "terror" y de una total "locura".

Los trabajadores de la Oficina de Gestión de Personal dicen que la ansiedad es palpable en medio de la intimidación y la amenaza de despido, mientras lidian con un aluvión de órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump y amenazas a sus trabajos por parte de la Oficina de Gestión de Personal, que ha sido asumida por el multimillonario Elon Musk.

Según ha recogido The Guardian, semanas antes de la transición de la administración, los sindicatos de trabajadores federales informaron de una baja moral entre los trabajadores en previsión de presiones para la intimidación, los despidos masivos y el acoso. “No creo que nadie esperara que las cosas se intensificaran tan rápidamente como esto”, dijo Justin Chen, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a los empleados de la Agencia de Protección Ambiental en Texas.

Incluso, recuerdan que, mientras que nadie ha votado por Elon Musk, está decidiendo el futuro del país. Chen ha explicado que un multimillonario no electo que más o menos dirige el gobierno federal en este momento. Según él, un hombre "por quien ninguno de nosotros votó, parece estar violando tanto la ley como potencialmente la constitución".

La gente ha estado recibiendo correos a deshora, como el mismo Musk hizo dentro de Twitter, en este caso a partir de las 8 de la tarde. "Parecen claramente diseñados para perturbar y asustar a la gente" y afirman que son "amenazas claras". Por ejemplo, muchas personas han recibido mails donde se pide a la gente renunciar y se ofrecen indemnizaciones si lo hacen.

Otras personas han recibido un correo electrónico que afirma la finalización de cualquier programa o contrato asociado con la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad (DEIA); y una solicitud para que los trabajadores informen cualquier acusación de programas o contratos con “DEIA o ideologías similares” en un plazo de 10 días si no quieren enfrentar consecuencias.

Por otro lado, Steve Lenkart, director ejecutivo de la Federación Nacional de Empleados Federales, que representa a unos 110.000 trabajadores federales ha comentado que "el estado de ánimo en este momento es de miedo y ansiedad”.

La gente teme que "el poder ejecutivo sea tomado por personas muy corruptas y se les pida que hagan cosas muy corruptas. El pensamiento general de estas personas es: son idiotas, están aquí por razones políticas. No están completamente calificados, no entienden el gobierno y, sin duda, no les importan las leyes y las regulaciones; están tratando de evadir todo eso”.

