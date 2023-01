“No tienes acceso”: Google despide masivamente con la falta de tacto de Musk, incluso a veteranos

A pesar de las buenas palabras de Sundar Pichai hace pocos días, cuando anunció despidos masivos en Google, hacia sus empleados, la forma de echar a gente ha sido totalmente fría: han visto a las 3 de la madrugada que su acceso a sus sistemas de Google estaba desactivado. No se sabe si las 12.000 personas han sido despedidas de esta forma, pero sí muchas que han contado sus historias en redes sociales como Twitter o LinkedIn.

Además, aunque el líder achacó estos despidos a las contrataciones masivas realizadas en los últimos años, no todos los despidos han sido de los recién llegados: tenemos el caso de gente que llevaba tiempo trabajando en Mountain View. En LinkedIn muchas personas han anunciado estar fuera de la empresa. Y cuentan cómo al acceder a sus sistemas vieron una imagen como esta: "No tienes acceso. La política de tu organización ha bloqueado el acceso a esta app".

Si te fijas en la larga lista de publicaciones al respecto, puedes ver que, aunque algunas de las personas despedidas sí llevaban alrededor de un año, otras hablan de varios años e incluso más de una década. Y hay quien llevaba más de tres lustros.

Nicholas Eberts dice que conoce gente que llevaba cerca de 25 años en Google: es decir, desde sus inicios, prácticamente (nació en 1998). Otro ejemplo de personas que llevaban años de dedicación es Justin Moore, ingeniero que llevaba casi 17 años en la empresa y también fue una de las víctimas de esta forma de despido, que se ha estado haciendo tendencia en los gigantes tech de Estados Unidos.

16.5 years of your life and all you get is an automated email.



This is the state of working in tech.



“This also just drives home that work is not your life, and employers -- especially big, faceless ones like Google -- see you as 100% disposable. Live life, not work.” pic.twitter.com/WCqEHTirIl