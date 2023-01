Búsquedas secretas de Google: 10 trucos para entretenerte y descubrir cosas nuevas con el buscador

A día de hoy se me antoja casi imposible vivir sin un buscador y si os soy sincera, creo que lleva siendo Google desde que tengo uso de razón (no obstante, este año cumple 25 años y yo tengo 37). El buscador de Google es un poco para mí como 'Los Simpsons', he crecido con ellos y ya los siento como un poco míos.

Las similitudes no terminan aquí: no solo me han enseñado muchísimo en la vida (y de la vida), si no que me han ofrecido horas y horas de entretenimiento, tanto con sus búsquedas como con otras herramientas y trucos que Google tiene reservado a quien use su buscador. Estas son algunas de las mejores búsquedas secretas de Google.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Juega a Snake, el juego de la serpiente

Un clásico que nunca ha muerto, simplemente se ha ido adaptando: Atari, Game Boy, por supuesto que en los Nokia, internet vía Slither.io, YouTube y hasta en Google Maps.

No necesitas rebuscar el trastero hasta encontrar tu Nokia 3310: simplemente abre tu navegador, entra en Google y teclea "jugar Snake" o más sencillo todavía, "jugar serpiente", dale a buscar, pulsa sobre el botón azul de 'Jugar' y a disfrutar. La misma dinámica sencilla de siempre que no ha perdido ni un ápice de gancho.

Juega a Pac-Man

Entretenerte en ratos muertos puede ser de lo más sencillo incluso aunque no tengas juegos instalados ni acceso a ellos, puede ser de camino al trabajo o incluso en este. Nosotros te damos los trucos y tú eres quien tiene que elegir cuándo ponerlos en práctica.

Otro juego que tienes a mano simplemente a golpe de teclearlo en el buscador es el mítico Pac-Man. Tan fácil como escribir "Jugar Pacman", "Jugar Pac-man" o incluso "Pacman" a secas para, una vez pulsado el "Enter" para que entre en acción la orden, te aparezca el doodle completamente jugable. Por cierto, si le das a la flecha que está justo debajo, tendrás acceso a otros juegos igualmente sencillos pero entretenidos.

Descubre los efectos de la gravedad en tu pantalla

Este es un pequeño truco para que dibujarte una sonrisa o para dejar con el culo torcido a alguien. Simplemente vete a la barra del buscador y teclea "gravedad de Google" o "Google Gravity". En este caso no le des a buscar ni pulses "Enter", si no que tendrás que apretar "Voy a tener suerte". Aquí no hay foto, te dejamos que seas tú quien descubra el efecto de la gravedad en las carnes de tu equipo.

Cara o cruz: deja que el azar de Google elija por ti

Hay momentos en la vida en los que toca elegir: ¿ver esta película o la otra? ¿cenar en este restaurante o en aquel? ¿quién tira la basura hoy? Para dilucidar todas esas cuestiones a veces optamos por el azar, pero no siempre tenemos una moneda o un dado a mano. Lo que sí que sueles cerca es tu móvil.

Ojo porque en este caso además tendrás que saberte la orden (en inglés) para lanzar una moneda ("flip a coin") o tirar un dato ("roll a dice"). Escribe la orden en inglés en el buscador, ejecuta la búsqueda y verás la animación de la moneda o la del dado hasta que ambos elementos cesen su movimiento, dándote la solución. En este último caso además puedes elegir cuántas caras tiene el dado a lanzar.

Fun facts

Internet es una forma inagotable de información (fiable, si sabes dónde buscar) útil y otra que quizás no lo sea tanto, pero que resulta curiosa. Tanto que te puede permitir romper el hielo en una conversación o incluso ganar un concurso de la tele tipo "¿Quién quiere ser millonario".

En la barra de búsqueda de Google teclea "Fun Facts" y descubrirás alguna. Eso sí, están en inglés, por lo que lo suyo es que te desenvuelvas en la lengua de Shakespeare. Si estás aprendiendo inglés y eres una persona curiosa, este truco es un win-win.

Prueba la velocidad de internet

Tanto si sospechas que la velocidad de conexión a internet es más baja de lo que debería como si simplemente quieres saber este dato, no necesitas una aplicación adicional: basta con escribir "prueba de velocidad de internet", darle a buscar e iniciarla pulsando el botón azul. En cuestión de segundos obtendrás los resultados.

Como explica el propio Google, esta prueba suele implicar una transferencia inferior a 40 MB de datos, requiere de menos de 30 segundos y se realiza vía Measurement Lab, que con tu dirección IP la llevará a cabo.

Descubre qué ruidos hacen los animales

Tanto si eres una persona curiosa como si tienes peques en casa y te apetece dejarles con la boca abierta con algo que además de divertido es didáctico, escribe "sonidos de animales" en la barra de búsqueda de Google y dale a buscar.

A continuación te aparecerán una serie de dibujos de respectivos animales con su nombre justo debajo (perfecto para que peques aprendan a asociar ruidos con el animal en cuestión que lo emite). Algunos son tan mundanos como el gallo o el gato, pero también encontrarás la ballena de Groenlandia.

Un corazón para amantes de las matemáticas

Quien más quien menos sabe que escribiendo "calculadora" en Google y dándole a buscar podrás tener a mano una calculadora que te puede sacar de muchos apuros en tu día a día, pero lo que no sabe todo el mundo es que tecleando esta fórmula y dándole al "Enter", Google la devolverá representada y seguro que ablanda tu matemático corazón.

sqrt(cos(x))cos(500x)+sqrt(abs(x))-0.4)(3-xx)^0.1

No, aquí no ponemos foto.

¿Qué animal eres?

A lo largo de nuestra vida nos formulamos muchas preguntas, algunas trascendentales y otras... otras es que el ser humano es curioso por naturaleza y además se aburre, combo perfecto para despertar nuestra creatividad. Una de ellas es: ¿qué animal soy?

Bueno, a ver, yo nunca me lo había preguntado. Entre otras cosas porque busqué animal sería en el horóscopo chino y la respuesta ya fue suficiente disuasor de por sí. Pero si quieres saber la respuesta a esa pregunta, solo teclea "cuestionario del Día de la Tierra" (lo hemos escrito bien, pero si te dejas la tilde o la mayúscula, el resultado será idéntico) y dale a buscar. Este Doodle data de 2015, pero sigue completamente operativo.

Fidget spinner

Las modas son tan inexplicables como cíclicas: hace un par de años los pantalones pitillo son lo más, ahora están demode. Si nos vamos a nuestra época escolar recuerdo perfectamente ese ciclo de un tiempo tazos, otro canicas, pasamos al yoyó, después peonza y sí, hubo algún momento (lo siento, a mí me pillo talludita) el fidget spinner.

Seguro que si abro el cajón del escritorio de mi habitación de casa de mis padres acabo encontrando al menos alguno de estos juegos. Y si no, siempre puedes acudir a Google para rescatar vía tecleo de "Fidget Spinner" este juguete. Dale al "Enter" y a entretenerte con su giro.

Foto de Arkan Perdana en Unsplash