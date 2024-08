"Si no te presentas (en la oficina), asumiremos que has dimitido": el día que Elon Musk exigió a sus empleados dejar de teletrabajar

No es ninguna novedad que Elon Musk está en contra del teletrabajo, pero lo que sí está claro es que es uno de los líderes empresariales más polémicos a la hora de exigir a sus trabajadores a estar presentes en las oficinas de las compañías que lidera.

Es de todos sabido que Elon Musk está en contra del teletrabajo. Varias son las ocasiones en las que se ha pronunciado de maneras muy brutas hacia una forma de llevar a cabo el trabajo totalmente natural. Ha llegado a decir que "es una mierda" y moralmente incorrecto. También que la gente que trabaja en oficinas se aprovecha de quienes no tienen la posibilidad de teletrabajar:

"¿Qué pasa con toda la gente que tiene que venir a la fábrica y construir coches? ¿Qué pasa con los que tienen que ir al restaurante, preparar la comida y servirla?"

Hubo otro momento crítico en el que el multimillonario no dudó en ejercerles una enorme presión. En una carta exigiendo la vuelta a las oficinas una de las frases más duras fue: "Si no te presentas (en la oficina), consideraremos que has dimitido".

"Al menos 40 horas a la semana en la oficina"

En primavera de 2022 Elon Musk envió una carta a sus empleados de Tesla que se filtró en redes sociales, sobre el teletrabajo que no tenía desperdicio. Lo primero de todo en su carta es que dice que en Tesla puedes teletrabajar... tus horas extra, pero obligatoriamente tienes que pasar 40 horas semanales en la oficina.

Hay que recordar que durante la pandemia, no dudó en calificar de “fascistas” las restricciones sanitarias impuestas, entre ellas, el trabajo a distancia. Sin embargo, Elon Musk tuvo que adoptar este enfoque en sus fábricas. Cuando la pandemia comenzó a remitir, Elon Musk estimó que el teletrabajo había durado bastante en Tesla.

Por lo tanto, decidió poner fin a la situación de la noche a la mañana, advirtiendo a los empleados afectados con un correo electrónico bastante rudo: "Todos los que trabajan en Tesla deben pasar al menos cuarenta horas a la semana en la oficina. Además, la oficina debe estar donde están tus compañeros, no una oficina pseudo-remota". Para añadir: "Si no te presentas, consideraremos que has dimitido”.

Además, en su correo electrónico, Elon Musk iba más allá al estimar que el cara a cara es totalmente esencial para la supervivencia de una empresa: “Cuanto más alto seatu puesto, más se requiere tu presencia. Por eso yo vivía literalmente en la fábrica, para que los que estaban en las líneas de producción pudieran verme trabajando junto a ellos. Si no lo hubiera hecho, Tesla habría quebrado hace mucho tiempo”, es lo que él considera.

Imagen |Trevor Cokley publicada en Xataka

En Genbeta | De los grandes despidos al ostracismo: estas son las técnicas que usan las tech para que sus trabajadores se aburran y dimitan